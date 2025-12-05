GROSSETO – I bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano di tutta la Regione venerdì 12 dicembre, a causa di uno sciopero generale nazionale proclamato dalla Cgil a cui ha aderito la Filt-Cgil.

Il servizio sarà garantito in due fasce orarie, tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29

Questo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per l’intero turno di lavoro.

La regolarità del servizio dei bus fuori dalle fasce di garanzia, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero. La percentuale di adesione all’ultimo sciopero nazionale di 24 ore del 27 novembre 2023 a cui aderì Filt-Cgil fu del 17,88%.

Lo sciopero nazionale è stato indetto per manifestare per la modifica del Ddl Bilancio, più investimenti in sanità, istruzione, politiche sociali e stop al riarmo. Si rivendicano una riforma fiscale equa con progressività, lotta all’evasione e no a flat tax, contratti e salari più tutelati, superamento della legge Fornero, politiche industriali per lavoro e Mezzogiorno, assunzioni nella pubblica amministrazione, contrasto alla precarietà e più sicurezza sul lavoro.

“Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita le/i clienti a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus (https://www.at-bus.it/it/app), oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lunedì-domenica 6- 24). Sul sito www.at-bus.it è possibile trovare le informazioni su tutte le attività, servizi, avvisi, deviazioni, promozioni, progetti, risposte, anche attraverso la pagina delle Faq (frequently asked questions), oltre al travel planner, presenti anche nella app at bus (https://www.at-bus.it/it/app ). Inoltre, si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane”.