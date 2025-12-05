ARCIDOSSO – Il Comune di Arcidosso ha deciso durante il periodo natalizio, con particolare riferimento ai week-end ed alle ore pomeridiane e notturne, di riconfermare e accentuare l’uso di misure di controllo per tutelare la sicurezza e la vivibilità delle comunità. L’obiettivo è, per quanto possibile, garantire sicurezza, tranquillità e quiete alle famiglie durante un periodo “speciale” dell’anno.

“Arcidosso adotta strumenti concreti – afferma Jacopo Marini, sindaco di Arcidosso – per difendere la serenità dei suoi cittadini, residenti o temporanei. La ricetta principale per mantenere una vita sicura è avere un sistema di professionisti a presidio della collettività e dei suoi beni. Abbiamo richiesto come Unione dei Comuni con una mozione approvata all’unanimità che venisse ripristinata la Compagnia dei Carabinieri, ma il Governo non dà risposte. I sindaci fanno il possibile, ma le soluzioni devono essere strutturali e venire dallo Stato”.

Finanziato dal Comune è stato istituito un servizio di vigilanza garantito dalla ditta specializzata Rangers che con un’auto pattuglia sorveglierà a rotazione molte zone considerate sensibili da sabato 6 dicembre 2025 a domenica 11 gennaio 2026 e integrerà le attività ordinarie della Polizia locale.

La sorveglianza è prevista nel centro abitato di Arcidosso e nelle località: Bagnoli, Capannelle-Grappolini, Piane e Piane del Maturo, frazione San Lorenzo , Case D’Orifile e Loc. Fornaci, Case Panardi e Serra, Zancona e le Macchie, zona Industriale, Montelaterone, Pergole e Begname, frazione Salaiola e Stribugliano.