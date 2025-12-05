BAGNO DI GAVORRANO – Un grande risultato per le ragazze del Follonica Gavorrano, che hanno dominato la partita di giovedì sera giocata al Palagolfo di Follonica contro il Traverde Tac, vincendo con un secco 5 a 0. L’undici minerario, alla decima di campionato, ha mostrato un buon gioco e una grande determinazione, creando numerose occasioni in attacco e mantenendo una solida difesa che ha reso difficile per gli avversari trovare spazi.

Sin dalle prime battute è stata evidente la determinazione delle ragazze, che hanno schiacciato la squadra ospite nella loro metà campo. Diverse occasioni sono state create da D’Antoni e Falcini, ma il portiere avversario ha saputo opporsi. È stata però Rossi a sbloccare il punteggio con un gran gol.

Tante occasioni, ma la prima frazione si è conclusa sul punteggio di 1-0.

Le maremmane sono rientrate in campo ancora più cariche e hanno trovato il raddoppio con Rossi, che di testa ha insaccato dopo un perfetto assist di D’Antoni. Successivamente, un micidiale uno-due di Goergens ha chiuso definitivamente la partita, con Proietti che ha messo a segno l’ultimo gol della terza vittoria in campionato. Ora le ragazze si preparano per la prossima sfida di mercoledì su un campo difficile come quello di Firenze.

“Siamo scese in campo con un atteggiamento decisamente migliore rispetto a giovedì scorso – ha commentato Giulia D’Antoni – Abbiamo creato molte occasioni, anche se abbiamo sprecato alcune di esse. Tuttavia, abbiamo cercato di mettere in pratica ciò che ci viene insegnato in allenamento. Siamo soddisfatte del risultato, che ci dà una spinta morale per affrontare al meglio le prossime partite”.

FOLLONICA GAVORRANO: Falcinelli, Rossi, Goergens, Gobbi, D’Antoni, Baila Longo, Rinaldi, Proietti, Falcini, Borrelli. All. D’Antoni.

TRAVERDE TAC: Acquaro, Ros, Franchi, Anastasi, Lisei, Bricco, Angella, Brambilla, Triacca. All. Pedroni.

MARCATORI: Goergens (doppietta), Rossi (doppietta), Proietti.