GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi venerdì 5 dicembre 2025
Ariete reattivo: oggi non perdi tempo.
Toro equilibrato: trovi il ritmo giusto.
Gemelli socievole: ma oggi non tutti sono sulla tua lunghezza d’onda.
Cancro dolce: ma oggi più lucido e deciso.
Leone coinvolgente: attiri attenzione e simpatie.
Vergine impegnata: giornata utile per fare chiarezza.
Bilancia, segno del giorno, sarà armoniosa, elegante, comunicativa: oggi sai dire le cose nel modo giusto e al momento giusto.
Consiglio escursione: visita il Parco delle Biancane a Monterotondo Marittimo, tra vapore e vapori: un paesaggio surreale che ti affascina per equilibrio e mistero.
Scorpione intuitivo: ma oggi sei più aperto del solito.
Sagittario intraprendente: l’energia non ti manca.
Capricorno pragmatico: oggi porti a casa risultati concreti.
Acquario innovativo: proponi qualcosa di interessante.
Pesci sensibili: oggi eviti le complicazioni.