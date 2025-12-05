BAGNO DI GAVORRANO – La Festa maremmana, appuntamento ormai tradizionale dell’estate grossetana che coniuga tradizione gastronomica, musica dal vivo e impegno sociale, anche quest’anno ha raggiunto traguardi importanti.

Tra piatti tipici e serate di musica nel parco della Casa del Popolo la “missione”, infatti, non era soltanto divertirsi e passare una bella serata estiva, ma piuttosto di “fare del bene”. E così è stato, perché oggi l’associazione organizzatrice ha donato dei contributi importanti alle associazioni Auser di Gavorrano, La Farfalla, Iron Mamme e Agd Grosseto, l’associazione dei giovani diabetici, grazie al ricavato dell’evento.

In occasione della Giornata internazionale del volontariato, questo pomeriggio, 5 dicembre, l’associazione Federcaccia Toscana, Unione Cacciatori Toscana, sezione Gavorrano, ha donato ben 3.750 euro a quattro associazioni del territorio.

«Questa festa ci impegna quasi per tutto l’anno con l’organizzazione – ha detto Piero Bettaccini, presidente locale dell’Unione cacciatori –, ma ci dà anche un’immensa gioia. Dopo tanti anni l’evento cresce sempre di più e questo grazie al grande aiuto che ci danno i molti volontari che partecipano e voglio ringraziarli davvero di cuore. Anche quest’anno è stata una festa davvero gioiosa con un clima molto sereno. Devo dire che abbiamo passato delle belle giornate tutti insieme».

«Quello che ci rende ancora più felici – aggiunge Bettaccini – è che anche stavolta riusciamo a dare un contributo alle associazioni del territorio che hanno un ruolo fondamentale nella nostra comunità».

Presenti alla cerimonia di consegna anche il sindaco Stefania Ulivieri, il vicesindaco Daniele Tonini e i rappresentanti delle associazioni: Anna M. Dionisio per Auser Gavorrano; Saverio Moradei per i Giovani diabetici e Claudio Romagnoli per La Farfalla, che hanno ringraziato l’associazione Federcaccia per la generosa donazione.

«La giornata di oggi – ha detto la prima cittadina di Gavorrano – è proprio dedicata a voi volontari e voglio fare i complimenti a tutti. Non è scontato essere un gruppo così coeso e di aiutare anche le altre associazioni del territorio. Siete un esempio per la comunità».

«Avete fatto un gesto davvero importante – ha aggiunto il vicesindaco – e vi auguro che possiate crescere sempre di più. Le associazioni sono fondamentali per il nostro territorio».