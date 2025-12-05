FOLLONICA – Con delibera di Consiglio n. 55/2025 il Comune di Follonica ha adottato la variante al Regolamento urbanistico “Ippodromo”.

Il Comune ha attivato un percorso partecipativo per condividere con la città il contenuto della variante e gli obiettivi dell’Amministrazione sul futuro della struttura.

L’incontro pubblico, che si terrà alla Fonderia 1 giovedì 11 dicembre alle 16.30, è aperto a tutti i cittadini e sarà funzionale per conoscere e approfondire i temi della variante e le prospettive di rilancio del complesso Ippodromo.

Questo momento partecipativo avrà anche la finalità di raccogliere eventuali osservazioni da poter formulare all’ente, secondo modalità definite, osservazioni che saranno discusse nella successiva seduta di approvazione della variante.

Le osservazioni alla variante potranno essere formalizzate al Comune di Follonica entro l’11 gennaio 2026.

“L’area dell’ippodromo e le funzioni collegate sono elementi strategici per il Comune di Follonica; la variante ha come obiettivo la riqualificazione del complesso e la rigenerazione sia degli edifici che degli spazi aperti, nonché il rilancio dell’attività ippica – dice il sindaco Matteo Buoncristiani e continua -. Questa variante, che elimina il vincolo di unitarietà tra impianto sportivo, foresterie e strutture connesse, offre una opportunità per ripensare il futuro dell’ippodromo, stimolando portatori di interessi e investitori. Per questo, invito i cittadini, gli imprenditori e le associazioni di categoria a partecipare per avere chiarimenti, grazie all’intervento tecnico della dirigente Beatrice Parenti, così da avere anche conoscenza degli strumenti per formulare eventuali osservazioni, che saranno valutate”.

Gli interventi previsti durante l’incontro:

Sindaco del Comune di Follonica, Matteo Buoncristiani;

Assessore al Patrimonio del Comune di Follonica, Giorgio Poggetti

Dirigente del Comune di Follonica, Ing. Beatrice Parenti