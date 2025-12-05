GROSSETO – Un tributo a un pezzo di storia amministrativa negli uffici comunali di viale Sonnino 50, a Grosseto.

“Questa mattina ho avuto il piacere di inaugurare lo spazio dedicato a tutti gli assessori ai Lavori pubblici che si sono alternati nelle varie Amministrazioni della nostra città nel corso degli anni – afferma il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Tanti quadri che raffigurano personalità che hanno segnato la storia amministrativa cittadina”.

“Un’idea originale e davvero significativa, voluta dal mio assessore Riccardo Ginanneschi. È stata anche la piacevole occasione, visto l’avvicinarsi delle feste, per fare un brindisi con molti di loro e con tutti i dipendenti di questo fondamentale settore dell’Ente”.