GROSSETO – Nuova puntata del format “Il tempo di un caffè” con Alessandro Gallo, direttore generale delle aziende toscane del gruppo Zonin 1821: Rocca di Montemassi in Maremma e Castello d’Albola nel Chianti. Con lui abbiamo fatto il punto sulla vendemmia appena conclusa, sulle sfide del mercato del vino e sulle nuove frontiere dell’enoturismo.

Gallo parla di una vendemmia «finalmente regolare», caratterizzata da buona quantità e ottima qualità in entrambe le aree toscane. «Nel Chianti – spiega – settembre ci aveva messo un po’ in allarme a causa della pioggia, ma un ottobre meraviglioso ha garantito una maturazione perfetta. In Maremma, dove la raccolta è più anticipata, non abbiamo avuto rischi legati al maltempo». Il risultato? «Siamo molto contenti: quantità e qualità sono andate di pari passo».

Sul mercato internazionale il quadro è più complesso. Gallo riconosce un rallentamento delle vendite, che non dipende soltanto dal tema dei dazi: «È una crisi di consumo più ampia, legata a fattori diversi: attenzione all’healthy, alla naturalità, alla salubrità. E certamente anche i dazi ci stanno mettendo alla prova». La risposta, secondo il direttore generale, passa da una comunicazione più forte e da un’attenzione particolare ai nuovi consumatori: «Bisogna essere più efficaci, più incisivi, e parlare ai giovani: sono loro il futuro del vino».

Una delle strade più promettenti è quella dell’enoturismo, su cui il gruppo ha investito molto sia nel Chianti sia in Maremma. «Se nelle bottiglie vediamo qualche difficoltà – racconta Gallo – nell’enoturismo non notiamo lo stesso calo. È uno strumento di comunicazione formidabile». A Castello d’Albola l’offerta è costruita su esperienze di degustazione legate alla cucina toscana, mentre a Rocca di Montemassi si punta su eventi personalizzati e iniziative che avvicinano il pubblico: «Gli apericena stanno andando molto bene, portano tante persone a scoprire la nostra realtà».

L’intervista si chiude con lo sguardo rivolto alla prossima puntata: quattro minuti, tre domande, due caffè e un nuovo ospite.

Il tempo di un caffè è la nuova rubrica video de Il Giunco che prende ispirazione dal format lanciato da ilSaronno nel 2020.

Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti del nostro territorio.

