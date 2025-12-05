GROSSETO – Sabato 6 dicembre nei supermercati Conad di di Grosseto si svolgerà la consueta raccolta alimentare promossa dalla Croce Rossa Italiana. Per l’intera giornata, i volontari del comitato provinciale di Grosseto saranno presenti nei tre punti vendita Conad di via Scansanese, via Clodia e via Senegal per raccogliere prodotti alimentari, tra i quali latte, scatolame e prodotti per l’infanzia, destinati ai più bisognosi.

“Un enorme ringraziamento va ai volontari che saranno impegnati per l’intera giornata di sabato nel lavoro di raccolta e distribuzione – afferma Stefania Ricci, presidente della Croce Rossa di Grosseto –, a Conad per la confermata e piena disponibilità che consolida un rapporto duraturo e attento alle necessità dei più bisognosi. Infine, ma non per importanza – continua Stefania Ricci – un ringraziamento a tutti coloro che nella giornata di sabato vorranno aiutarci donando anche un solo prodotto, che sembra poco, ma può fare davvero la differenza per una famiglia.”

“Crediamo fortemente nel valore della solidarietà e della responsabilità sociale – afferma Paolo degli Innocenti, presidente e socio di Clodia Commerciale, la società proprietaria dei negozi Conad di Grosseto – per questo rinnoviamo ogni anno con convinzione la collaborazione con la Croce Rossa. Ringraziamo i volontari per l’impegno straordinario e tutti i clienti che, con un piccolo gesto, possono contribuire a dare un aiuto reale e concreto a chi ne ha più bisogno.”