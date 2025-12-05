GROSSETO – Dal primo gennaio prossimo, dopo anni di attesa, entrerà in vigore la parte fiscale del codice del terzo settore per molti enti Ets (enti terzo settore).
Scongiurata la previsione dell’applicazione del regime iva agli enti del terzo settore non mancano le novità in materia, per questo Confesercenti ha deciso di organizzare un webinar per illustrare proprio le parti più importanti della nuova legislazione.
Tra le principali novità, l’introduzione di regole chiare su quando un’attività è da considerare commerciale, i regimi forfettari, le nuove soglie, l’eliminazione di diversi vincoli che invece erano presenti in precedenza (es. regime 398 per molti Ets).
«Questa riforma fiscale – afferma Elena Insabato, commercialista Confesercenti Grosseto – potrebbe rappresentare un’opportunità, soprattutto per gli enti non commerciali, che possono beneficiare di un regime agevolato. Richiede però anche un adeguamento organizzativo, contabile e strategico».
«Il webinar, tenuto dalla nostra dottoressa commercialista Elena Insabato – precisa Confesercenti – si svolgerà giovedì 11 dicembre dalle ore 17 alle ore 18».
Per partecipare si può scrivere una mail a [email protected]