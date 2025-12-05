GROSSETO – Parentesi azzurra per due giovani atlete del Circolo Pattinatori Grosseto. Alice Sorbo e Viola Ugas (già forti dell’esperienza al torneo Promote) parteciperanno domenica 14 dicembre, dalle 11, ad un raduno della nazionale italiana femminile under 15, che si terrà sulla pista del Palasport “Celestino Sartorio” di Novara, organizzato dal commissario tecnico Valerio Antezza e dall’allenatore Michele Dagoastino. Sono 20 le ragazze convocate per questo importante raduno, che prevede un allenamento al mattino e uno al pomeriggio. La Toscana, oltre alle due promettenti atlete della società del presidente Stefano Osti, sarà rappresentata da Helena Bendoni dell’Hockey Prato 54. Le altre partecipanti arrivano da Valdano, Scandiano, Correggio, Novara, Giovinazzo e Pesaro.