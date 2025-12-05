GROSSETO – “Congratulazioni a Riccardo Breda per la sua elezione a vice presidente nazionale di Cna. La lungimiranza, la determinazione e le doti umane, con cui ha guidato la Camera di Commercio e per oltre 10 anni la Cna di Grosseto, sapranno magistralmente consigliarlo, anche, in questo nuovo incarico nazionale”.

A congratularsi per l’elezione di Riccardo Breda a vice presidente nazionale dell’associazione artigiana è il presidente di Ance Toscana, Rossano Massai.

“Da presidente dei costruttori toscani conosco bene le sfide che attendono il settore nei prossimi mesi – sottolinea Massai -. E con Cna abbiamo, già in passato, condiviso iniziative e battaglie su temi importanti come infrastrutture, difesa del suolo, emergenza casa; e sono sicuro che Riccardo Breda, con la sua esperienza, sarà un protagonista attivo e propositivo, anche su questi temi. A lui vanno, quindi, migliori auguri di buon lavoro”.