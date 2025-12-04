GROSSETO – Eleganza, atmosfera vintage, spettacolo e divertimento: è questo il mix vincente della prossima serata firmata Back to the Party, in programma sabato 13 dicembre alla Sala Eden di Grosseto. Dopo i successi degli ultimi eventi sold out, Ettore Raso torna alla regia con “The Great Gatsby”, un dinner show ispirato all’iconico immaginario degli anni ’20, con musica dal vivo, spettacoli burlesque e un ricco buffet.

Un tuffo negli anni ruggenti, tra musica e intrattenimento

La serata si aprirà alle 20.30, con ingresso su prenotazione obbligatoria. Il dress code a tema anni ’20, seppur facoltativo, è fortemente consigliato per immergersi pienamente in un’atmosfera d’altri tempi. Tra piume, lustrini e ritmo swing, la “one night burlesque” promette emozioni e divertimento per tutti, con show dedicati sia al pubblico femminile che maschile.

Il programma è pensato per offrire una serata completa, in pieno stile Back to the Party, tra cena, spettacolo e musica fino a tarda notte.

Il cast artistico della serata

A esibirsi durante lo show saranno:

Chitarre da Ripostiglio , con musica dal vivo

Ettore Raso , DJ e ideatore del format, protagonista in console

DJ Sam T , alla selezione musicale durante la cena

Greta Marr , performer burlesque

Arturo , con il suo show “man for women”

Marina , hostess della serata

B.T. Party Girlfriend, animazione scenica

Cena a buffet e formule dedicate

Il menù della serata prevede due grandi postazioni buffet servito, con una vasta selezione di:

6 antipasti

2 primi

2 secondi

4 contorni

2 dolci

Corner esclusivo con prosciutto al coltello

Prezzi e prenotazioni:

Cena con tavolo : 25 euro a persona (acqua e una bottiglia di vino DOC ogni 4 persone)

Cena con salotto privè : 30 euro a persona (vino incluso + dinner drink)

Disponibili formule speciali per compleanni e gruppi.

Il cocktail bar sarà sempre aperto e per chi desidera iniziare la serata in anticipo, c’è una partnership con “Affetti” in piazza del Sale: dalle 19 alle 20 sarà possibile degustare il cocktail buck’s fizz mimosa a prezzo promozionale.

Evento riservato ai maggiorenni e con posti limitati

L’ingresso è consentito solo a chi prenota per la cena (evento riservato ai maggiori di 18 anni). I posti sono a numero chiuso, quindi si consiglia di prenotare con largo anticipo.

INFO E PRENOTAZIONI

📍 Dove: Sala Eden, Bastione Garibaldi – Grosseto

📅 Quando: Sabato 13 dicembre 2025, ore 20.30

📞 Prenotazioni: 339 6242020 (anche WhatsApp)

🔗 Evento Facebook: https://facebook.com/events/s/the-great-gatsby-dinner-show/1263340482479314/