GROSSETO – Eleganza, atmosfera vintage, spettacolo e divertimento: è questo il mix vincente della prossima serata firmata Back to the Party, in programma sabato 13 dicembre alla Sala Eden di Grosseto. Dopo i successi degli ultimi eventi sold out, Ettore Raso torna alla regia con “The Great Gatsby”, un dinner show ispirato all’iconico immaginario degli anni ’20, con musica dal vivo, spettacoli burlesque e un ricco buffet.
Un tuffo negli anni ruggenti, tra musica e intrattenimento
La serata si aprirà alle 20.30, con ingresso su prenotazione obbligatoria. Il dress code a tema anni ’20, seppur facoltativo, è fortemente consigliato per immergersi pienamente in un’atmosfera d’altri tempi. Tra piume, lustrini e ritmo swing, la “one night burlesque” promette emozioni e divertimento per tutti, con show dedicati sia al pubblico femminile che maschile.
Il programma è pensato per offrire una serata completa, in pieno stile Back to the Party, tra cena, spettacolo e musica fino a tarda notte.
Il cast artistico della serata
A esibirsi durante lo show saranno:
-
Chitarre da Ripostiglio, con musica dal vivo
-
Ettore Raso, DJ e ideatore del format, protagonista in console
-
DJ Sam T, alla selezione musicale durante la cena
-
Greta Marr, performer burlesque
-
Arturo, con il suo show “man for women”
-
Marina, hostess della serata
-
B.T. Party Girlfriend, animazione scenica
Cena a buffet e formule dedicate
Il menù della serata prevede due grandi postazioni buffet servito, con una vasta selezione di:
-
6 antipasti
-
2 primi
-
2 secondi
-
4 contorni
-
2 dolci
-
Corner esclusivo con prosciutto al coltello
Prezzi e prenotazioni:
-
Cena con tavolo: 25 euro a persona (acqua e una bottiglia di vino DOC ogni 4 persone)
-
Cena con salotto privè: 30 euro a persona (vino incluso + dinner drink)
-
Disponibili formule speciali per compleanni e gruppi.
Il cocktail bar sarà sempre aperto e per chi desidera iniziare la serata in anticipo, c’è una partnership con “Affetti” in piazza del Sale: dalle 19 alle 20 sarà possibile degustare il cocktail buck’s fizz mimosa a prezzo promozionale.
Evento riservato ai maggiorenni e con posti limitati
L’ingresso è consentito solo a chi prenota per la cena (evento riservato ai maggiori di 18 anni). I posti sono a numero chiuso, quindi si consiglia di prenotare con largo anticipo.
INFO E PRENOTAZIONI
📍 Dove: Sala Eden, Bastione Garibaldi – Grosseto
📅 Quando: Sabato 13 dicembre 2025, ore 20.30
📞 Prenotazioni: 339 6242020 (anche WhatsApp)
🔗 Evento Facebook: https://facebook.com/events/s/the-great-gatsby-dinner-show/1263340482479314/