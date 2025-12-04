GROSSETO – Sempre più in vista la metà “rosa” delle giovanili del Grifone. Con grande orgoglio l’US Grosseto annuncia che il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Toscana, professor Enrico Gabbrielli, nell’ambito dello sviluppo dell’attività femminile e della composizione della selezione territoriale Granducato, ha convocato Giulia Tompetrini e Irene Giovannucci, due giovanissimi punti di riferimento dell’Under 15, guidata da mister Marie Angelique Stanghini.

“Le due atlete prenderanno parte alla selezione della rappresentativa regionale – ha diramato la società grossetana – in programma giovedì 11 dicembre a Grassina, in provincia di Firenze. Una notizia che riempie di gioia tutta la famiglia biancorossa. A Giulia e Irene va il nostro più sincero augurio: siamo certi che sapranno onorare il Grifone con impegno, talento e orgoglio, portando per la prima volta la nostra maglia nella rappresentativa femminile”.