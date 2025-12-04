GROSSETO – Riccardo Breda è vicepresidente di Cna nazionale. A sancire la decisione, che porta il presidente della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno ed ex presidente dell’associazione grossetana degli artigiani, i vertici nazionali di Cna è stata l’assemblea che si è tenuta mercoledì 3 dicembre a Roma.

“Mi appresto a ricoprire questo prestigioso incarico con grande responsabilità – dice il neo vicepresidente nazionale Riccardo Breda – conscio delle sfide che l’imprenditoria italiana deve affrontare. Ringrazio tutti i miei colleghi per la fiducia riposta e sono sicuro che, al fianco del presidente Dario Costantini, al quale mi lega una profonda stima ed amicizia, potremo fare un buon lavoro per la tutela delle nostre imprese. Porrò l’attenzione sulle esigenze del nostro territorio, che soffre anche per le condizioni demografiche e che ha bisogno di azioni strategiche per sostenere le imprese presenti e favorire la nascita di altre, ma anche per facilitare il passaggio generazionale. Una delle priorità di cui mi farò carico è, senza dubbio, quello di tenere alta l’attenzione sulle infrastrutture, per riuscire a collegare, finalmente il nostro territorio al resto d’Italia e di Europa con reti viarie e ferroviarie e infrastrutture immateriali degne di un paese civile. Per essere competitivi sul mercato e sviluppare impresa e industria non si può più prescindere da questo”.

“Facciamo i nostri auguri di buon lavoro ai nuovi eletti – dichiara Saverio Banini, presidente di Cna Grosseto -. Il nostro territorio è ampiamente rappresentato all’interno dell’associazione nazionale e questo è motivo di profondo orgoglio e un riconoscimento importante per il lavoro fatto in questi anni dalla nostra associazione. Oltre a Riccardo Breda, nella presidenza nazionale, infatti, la provincia di Grosseto ha espresso due presidenti nazionali di mestiere: Mauro Sellari, confermato a rappresentare i serramentisti, e Rinaldo Favilli, alla guida degli operatori dei verde e dei giardini”.