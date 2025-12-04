GROSSETO – Non sono servite tutte le manovre salvavita, messe in atto dal personale del 118 per salvare Matteo Legler, 29 anni, morto ieri sera, 3 dicembre, dopo essersi sentito male durante una partita a calcetto nella zona di via Lago di Varano a Grosseto.

L’uomo, che viveva a Porto Ercole, nel comune di Monte Argentario, stava giocando in un impianto sportivo di Grosseto quando si è accasciato. All’arrivo dei sanitari è stato subito usato il defibrillatore e trasportato in ospedale, ma nonostante quanto messo in atto dal personale del Pronto soccorso e della emodinamica di Grosseto, l’uomo è deceduto.

Per i soccorsi sono stati attivati ambulanza india della Croce rossa e l’automedica di Grosseto.

Pare che il giovane soffrisse di patologie pregresse correlabili al decesso.

Anche il Comune di Monte Argentario ha inviato un messaggio alla famiglia: «Il Comune di Monte Argentario esprime il proprio cordoglio per la tragica e improvvisa scomparsa di Matteo Legler. L’amministrazione si stringe con profonda partecipazione attorno alla famiglia, agli amici e alla Asd Porto Ercole, colpiti da questo doloroso lutto. In momenti così difficili, tutta la nostra comunità si unisce nel ricordo di Matteo e nella vicinanza a chi soffre per la sua perdita. Le più sentite condoglianze».

Ai messaggi di cordoglio si aggiunge anche la Uisp Grosseto: «Il presidente Massimo Ghizzani e tutta la Uisp di Grosseto si stringono con profondo dolore attorno alla famiglia di Matteo Legler per la tragedia avvenuta nella serata di mercoledì 3 dicembre sul campo Frida Brogelli in via Adda a Grosseto, durante una partita del campionato di calcio a 8 Uisp. In segno di lutto per questo terribile evento la Uisp ha deciso di sospendere i campionati di calcio a 5 e calcio a 8, anche come forma di rispetto e di vicinanza alla famiglia e alla squadra Ristorante Il Veliero, con cui il giovane era tesserato».

Parole di cordoglio arrivano anche dall’Asd Porto Ercole che, con profonda tristezza e incredulità, ha appreso la scomparsa del proprio direttore sportivo: «Un dolore immenso colpisce tutta la nostra comunità sportiva e l’intero paese, sconvolti dalla perdita di un ragazzo straordinario, appassionato, generoso e sempre disponibile con tutti. La società si stringe in un abbraccio commosso alla sua famiglia e alla sua compagna Ginevra, che insieme a Matteo aspettava un bambino. In questo momento di profonda sofferenza, il nostro pensiero è rivolto soprattutto a loro, con rispetto e vicinanza autentica».

«Matteo non era solo il nostro direttore sportivo, era un ragazzo dal cuore grande, un punto di riferimento per tutti. La sua bontà, il suo impegno e la sua disponibilità erano qualità rare che hanno lasciato un segno indelebile – così lo ricorda il presidente dell’Asd Porto Ercole, Giovanni Nieto -. Grazie a lui il calcio a Porto Ercole è potuto rinascere: Matteo ha creato personalmente il gruppo dei calciatori, coinvolgendo, motivando e unendo persone che oggi formano la nostra famiglia sportiva. Senza il suo entusiasmo niente sarebbe stato possibile. Continueremo il nostro lavoro nel suo nome, per onorare uno sport e un paese che Matteo amava incondizionatamente. L’Asd Porto Ercole si impegna a portare avanti i valori che Matteo ha trasmesso ogni giorno con il suo esempio. Il suo ricordo continuerà a vivere nei colori della nostra squadra, nelle partite, nei ragazzi che ha motivato e in tutte le persone che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Con affetto, riconoscenza e immenso dolore, Asd Porto Ercole».