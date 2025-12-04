GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi giovedì 4 dicembre 2025

Ariete istintivo: ma oggi meglio ascoltare.

Toro concreto: dai il meglio nei progetti di lungo termine.

Gemelli brillante: ma oggi cerca un momento di silenzio.

Cancro affettuoso: giornata ideale per i rapporti stretti.

Leone creativo: oggi trovi ispirazione anche nei dettagli.

Vergine metodica: ma più flessibile del solito.

Bilancia disponibile: sai aiutare con grazia.

Scorpione lucido: ma oggi anche più empatico.

Sagittario attivo: ma oggi scegli la via più semplice.

Capricorno riservato: osservi, ma agisci al momento giusto.

Acquario visionario: idee brillanti in arrivo.

Pesci, segno del giorno, sarà poetico, ispirato, intuitivo: oggi senti e capisci cose che agli altri sfuggono.

Consiglio escursione: rilassati tra i boschi di Monte Buceto, poco sopra Cana, dove ogni passo è meditazione e ascolto.