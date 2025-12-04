GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi giovedì 4 dicembre 2025
Ariete istintivo: ma oggi meglio ascoltare.
Toro concreto: dai il meglio nei progetti di lungo termine.
Gemelli brillante: ma oggi cerca un momento di silenzio.
Cancro affettuoso: giornata ideale per i rapporti stretti.
Leone creativo: oggi trovi ispirazione anche nei dettagli.
Vergine metodica: ma più flessibile del solito.
Bilancia disponibile: sai aiutare con grazia.
Scorpione lucido: ma oggi anche più empatico.
Sagittario attivo: ma oggi scegli la via più semplice.
Capricorno riservato: osservi, ma agisci al momento giusto.
Acquario visionario: idee brillanti in arrivo.
Pesci, segno del giorno, sarà poetico, ispirato, intuitivo: oggi senti e capisci cose che agli altri sfuggono.
Consiglio escursione: rilassati tra i boschi di Monte Buceto, poco sopra Cana, dove ogni passo è meditazione e ascolto.