GROSSETO – Il prossimo 11 dicembre la fiamma olimpica di Milano Cortina 26 passerà da Grosseto.

L’arrivo del simbolo per eccellenza dei Giochi è considerato uno degli appuntamenti centrali della manifestazione. Il suo transito sancisce l’inizio delle competizioni e invita la cittadinanza a unirsi all’evento.

L’appuntamento è alle 8 in via Senese, all’intersezione con via Lago di Varano. Il corteo terminerà alle 9,15 circa in via Fabio Massimo, all’altezza dell’incrocio con le vie Muzio Scevola e Anco Marzio.

“Questo simbolo – sottolinea il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – è capace di infondere sentimenti profondi di orgoglio nazionale e coesione. Il suo viaggio tocca l’Italia da capo a piedi, generando entusiasmo e unendo le persone sotto i comuni e immortali valori dello sport e dell’olimpismo. Avere il passaggio della fiamma nel nostro capoluogo è un qualcosa di speciale”. Entusiasta l’assessore allo Sport, Fabrizio Rossi. “Il passaggio della fiamma è uno di quegli appuntamenti che restano impressi nella storia di una comunità. Credo che sarà bellissimo poter assistere a questo evento che, sono certo, vedrà la partecipazione di numerose famiglie. Lo sport è un formidabile strumento di gioia e fratellanza. Lo è stato per secoli, lo è oggi, lo sarà per il futuro. In un mondo dilaniato da conflitti e tragedie, ecco che troviamo un’occasione di pace e serenità che fa ben sperare”.

Per l’occasione è stata dunque emessa un’ordinanza dirigenziale. Nel centro abitato di Grosseto sono quindi istituite alcune modifiche e limitazioni alla circolazione stradale. Anzitutto dalle 9 alle 10 di giovedì 11 dicembre in piazza Parri, lato casetta dell’acqua e parco nel tratto compreso dal marciapiede adiacente viale Uranio fino al marciapiede che dà su via Pirandello è previsto il divieto di sosta, con sanzione accessoria della rimozione forzata per tutti i veicoli, a eccezione di quelli autorizzati o provvisti di apposito pass fornito dall’organizzazione.

Dalle 8 circa sino alle 9,30 circa è poi istituito, al passaggio della fiamma olimpica, il divieto di transito per tutti i veicoli lungo il percorso previsto. L’itinerario è così formato: partenza dal piazzale su via Senese all’altezza del civico 78, poi direzione piazza Volturino, viale Ombrone, piazza Fabbrini, via Liri, via Scansanese e piazza Ponchielli. Il corteo proseguirà poi su via Battisti, piazza De Maria, via dei Mille, via Ferrucci, piazza La Marmora, via Gramsci (contromano), piazza Gioberti, via Manin, piazza Duomo, corso Carducci, poi a destra su via Saffi, via Amiata, via Fossombroni, viale Porciatti, via Fallaci, piazza Rosselli, via Bonghi, via Saturnia, largo Manetti, via Zanardelli, viale Sonnino, sottopasso ferroviario e arrivo in via Massimo. Durante il periodo di validità dei divieti sarà comunque consentito l’accesso alle proprietà private presenti e il transito ai mezzi di emergenza e soccorso. La relativa segnaletica provvisoria indicante le varie prescrizioni sarà collocata almeno 48 ore prima dell’inizio dell’evento stesso, così come disposto dal Comando della Polizia municipale.