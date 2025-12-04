CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Sono cominciati gli incontri di formazione per mister al centro sportivo Casamorino di Castiglione della Pescaia, organizzati dalla Pro soccer lab in collaborazione con Alessandro Recenti e Coaches. La Pro soccer lab, infatti, ha aderito al progetto di formazione allenatori “Next!Coaches” e per tutta la stagione seguirà il percorso proposto da “We Are Coaches”, la community di formazione allenatori, diventando così un Centro formazione Coaches.

“Siamo felici di aderire al progetto proposto da “Next!Coaches” e da Alessandro Recenti – spiega Roberto Picardi, responsabile area tecnica della Pro soccer lab – che ringrazio ancora una volta per la grande disponibilità. Questo percorso darà modo ai nostri allenatori di crescere professionalmente e poter riportare sul campo le pratiche acquisite. Una sinergia, quella strutturata con Coaches, che siamo orgogliosi di portare avanti e che farà fare sicuramente a tutto il nostro movimento sportivo un grande passo avanti”.

“La Pro soccer lab è una società virtuosa che pone al centro del suo progetto il miglioramento del bambino e ragazzo. Questo miglioramento – ha sottolineato Alessandro Recenti, co-fondatore di Coaches – va a pari passo con la formazione degli allenatori. Grazie alla sensibilità della società e del responsabile Area tecnica Roberto Picardi abbiamo dato inizio a Next!Coaches con l’obiettivo di fare un percorso di crescita e formazione con gli allenatori della Pro soccer lab”.

Il primo incontro si è tenuto lo scorso martedì 2 dicembre al centro sportivo della Pro soccer lab e ha visto la presenza di Alessandro Recenti, co-fondatore di Coaches ed ex vice allenatore dell’Fc Sion, del Lugano, dell’Honved Budapest e della Primavera della Virtus Verona. Nel primo incontro si è parlato di “Come allenare pressione, pressing e contropressing”, mentre il prossimo incontro è in programma per lunedì 16 marzo 2026, alle 20.30, mentre il terzo ed ultimo incontro si terrà martedì 7 aprile 2026, sempre alla stessa ora. Per info sul progetto www.prosoccerlab.it.