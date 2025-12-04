MONTEMASSI – Un’auto è uscita di strada mentre stava viaggiando sulla provinciale di Pian del Bichi, nel comune di Roccastrada.

Da una prima ricostruzione l’auto avrebbe perso il controllo e dopo essere uscita dalla carreggiata si è ribaltata. Dopo essere uscita di strada ha anche abbattuto la recinzione di un parcheggio privato.

All’interno si trovava una donna che è stata soccorsa dal 118 e trasferita in ospedale a Grosseto. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto la Polizia Municipale di Roccastrada e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’auto.