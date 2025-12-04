GROSSETO – Un’adesione straordinaria da parte delle scuole italiane e un risultato che supera ogni aspettativa. In occasione del 3 dicembre, nella Giornata mondiale della disabilità, il docufilm Ambra: a un metro dal traguardo, dedicato alla storia della campionessa paralimpica Ambra Sabatini, ha conquistato le scuole secondarie di tutta Italia con la partecipazione di oltre 14mila studenti all’interno di numerosi cinema italiani.

Il film, diretto da Mattia Ramberti e coprodotto da Giffoni Innovation Hub e BlackBox Srl, si conferma così non solo un prodotto cinematografico di grande valore, ma anche un potente strumento educativo capace di parlare ai più giovani attraverso i temi dello sport, dell’inclusione e della sicurezza stradale. Un racconto intimo e autentico che ripercorre il percorso umano e sportivo dell’atleta: dal tragico incidente del 2019 alla conquista dell’oro e del record mondiale nei 100 metri alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, fino alla preparazione per la Paralimpiade di Parigi 2024.

Il successo della giornata del 3 dicembre rappresenta solo l’inizio di un percorso in continua ascesa: sono già arrivate nuove richieste di proiezioni da parte delle scuole, segno di un interesse crescente e diffuso. E il tour nazionale — partito il 23 novembre da Orbetello e destinato a toccare numerose città italiane fino al 6 dicembre — non è ancora concluso, lasciando intuire che i numeri siano destinati a crescere ulteriormente, anche grazie all’attività di sensibilizzazione nelle scuole svolta da Gruppo Spaggiari Parma a sostegno del progetto.

Sostenuto dal Mic e da Siae nell’ambito del programma “Per chi crea”, e realizzato con il patrocinio del Comitato Italiano Paralimpico, del Ministro per lo Sport e i Giovani e del Coni, il docufilm continua a conquistare pubblico e critica grazie alla forza universale della sua protagonista. Ambra Sabatini, testimonial anche delle campagne di Autostrade per l’Italia, si conferma un modello di determinazione e coraggio capace di ispirare intere generazioni.

Le scuole possono continuare ad aderire all’iniziativa scrivendo a: [email protected] – [email protected]