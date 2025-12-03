GROSSETO – Pioggia in arrivo su arcipelago e costa centro-sud della Toscana. Già nella giornata di oggi, mercoledì 3 dicembre, saranno possibili rovesci sulle isole, ma è da domani che i fenomeni tenderanno a intensificarsi.

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha quindi emesso un bollettino di criticità con codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali forti che sarà in vigore per l’intera giornata di giovedì 4 dicembre.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Le previsioni comune per comune

