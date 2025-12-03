FOLLONICA – «Serve serietà: non accettiamo lezioni di morale da chi non si è dimesso nemmeno davanti al “residence gate”» questa la posizione del segretario provinciale del Partito democratico di Grosseto, Giacomo Termine, e del segretario di Follonica, Matteo Iannitelli.

«Negli ultimi giorni i consiglieri comunali di centrodestra hanno chiesto le dimissioni della consigliera Francesca Stella, accusandola di aver pronunciato, in un momento di forte tensione politica e istituzionale, la parola “fascisti” mentre, insieme ai colleghi del centrosinistra, abbandonava l’aula del Consiglio comunale per denunciare il mancato rispetto delle procedure e dei presidi democratici».

«Francesca ha perso la lucidità in un frangente concitato e ha commesso un errore, del quale si è scusata pubblicamente. Questo è un fatto. Ma la domanda vera è un’altra: qual è il problema principale? È davvero una parola sfuggita in un momento di tensione? Oppure è il costante, preoccupante scollamento della maggioranza di centrodestra e il ricorso arbitrario a procedure che vengono piegate alle necessità del momento, a scapito del corretto funzionamento democratico del Consiglio?».

«A scanso di equivoci, vogliamo rassicurare i consiglieri di centrodestra: Francesca Stella resterà al suo posto, nel ruolo di consigliera di opposizione che i cittadini follonichesi le hanno affidato. E quando nel 2029 il centrosinistra sarà nuovamente chiamato a governare Follonica, la democrazia e la partecipazione non saranno certo sacrificate per mascherare difficoltà politiche interne» continua il Pd.

«Ci preme però aggiungere un elemento che non può essere taciuto: da chi non si è dimesso neppure quando aveva debiti con il Comune per il noto “residence gate”, non accettiamo lezioni di morale. Il centrodestra farebbe bene a ricordarselo prima di ergersi a giudice della condotta altrui».

«Infine, un invito, pacato ma fermo: Follonica non può restare ostaggio delle vostre divisioni interne. Siete voi la maggioranza: avete i numeri per garantire il funzionamento delle commissioni consiliari. Perché allora questo non avviene? Perché dopo l’assenza del numero legale nella Commissione Urbanistica, stamani una commissione si è comunque svolta soltanto grazie al senso di responsabilità dei consiglieri del centrosinistra? La città ha bisogno di istituzioni che funzionino, di serietà e di rispetto delle regole democratiche. Il centrodestra dimostri, finalmente, di essere in grado di governare».