GROSSETO – Sono stati loro, Nonna Cate (al secolo Caterina Corridori) e Walter Giustarini, i protagonisti dell’apertura dell’edizione 2025 di #maremmalocal, l’evento annuale con cui Il Giunco incontra la sua comunità. Alla coppia più amata dei social è stato infatti assegnato il riconoscimento speciale “Best in Social”, un premio pensato per valorizzare chi, con creatività e autenticità, riesce a portare la Maremma oltre i confini del territorio.

Negli ultimi mesi Nonna Cate e suo nipote Walter sono diventati un vero fenomeno digitale, con milioni di visualizzazioni sui social e una crescita costante della loro community. La loro spontaneità, la capacità di raccontare la quotidianità con ironia e affetto, e il legame profondo con Vallerona, nel comune di Roccalbegna, li hanno trasformati in ambasciatori inconsapevoli della Maremma in giro per l’Italia.

Il Giunco ha scelto di premiarli per il contributo che stanno dando alla diffusione dell’identità locale e anche in vista del loro prossimo progetto teatrale. “L’età è solo un numero”, lo spettacolo scritto e interpretato da Walter Giustarini, arriverà infatti il 17 gennaio al Teatro Moderno di Grosseto e vedrà sul palco anche Nonna Cate, ormai amatissima protagonista dei video diventati virali su Instagram.

Il riconoscimento “Best in Social” si inserisce nel programma di #maremmalocal come momento di apertura simbolica: una celebrazione di chi, con la forza delle storie e con la leggerezza della rete, contribuisce a raccontare la Maremma in modi nuovi, freschi e profondamente contemporanei.