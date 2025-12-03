GROSSETO – Una sala piena, un entusiasmo che si è acceso fin dai primi minuti e la sensazione, forte, di una comunità che non partecipa soltanto: si riconosce. L’edizione 2025 di #maremmalocal, l’appuntamento annuale che mette in dialogo Il Giunco con i suoi lettori e con le realtà vive del territorio, ha confermato ancora una volta quanto la Maremma sappia rispondere quando viene chiamata a celebrare se stessa.

Apertura con due ospiti d’eccezione: Nonna Cate e Walter Giustarini

La serata si è aperta con un momento speciale: la premiazione di Nonna Cate e Walter Giustarini, ai quali è stato assegnato il riconoscimento BEST in Social. Nonna e nipote sono diventati negli ultimi mesi un vero fenomeno, con milioni di visualizzazioni sui social che hanno portato il nome della Maremma e del loro paese, Vallerona, nel comune di Roccalbegna, in giro per l’Italia.

Una notorietà costruita con spontaneità, ironia e affetto, che ha conquistato il pubblico di tutte le età. Per questo Il Giunco ha scelto di premiarli, anche in vista del loro primo spettacolo teatrale, che debutterà presto. “L’età è solo un numero”, lo show scritto e interpretato da Walter Giustarini, arriverà il 17 gennaio al Teatro Moderno di Grosseto: una serata che promette risate, emozioni e un incontro ravvicinato con una protagonista ormai amatissima, Nonna Cate, divenuta virale grazie ai video pubblicati su Instagram.

Un parterre istituzionale per un evento di comunità

A prendere parte all’edizione 2025, ospitata nella Sala Grosseto Sviluppo, sono stati numerosi rappresentanti delle istituzioni e delle categorie economiche: Leonardo Marras, assessore regionale all’economia; Luca Agresti, assessore alla cultura del Comune di Grosseto; Danilo Baietti, vicesindaco di Follonica; Mauro Ciani, segretario di Confartigianato Grosseto; Andrea Biondi, direttore di Confesercenti Grosseto; Debora Pizzetti, per la Cna Grosseto; Cristian Annoli, per la Cia Grosseto.

Best in Maremma 2025: una comunità che vota, sceglie e sostiene

La prima parte della serata è stata dedicata alla consegna dei riconoscimenti della sesta edizione di Best in Maremma, sostenuta dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno e dalle associazioni Cna, Confartigianato e Confesercenti.

Anche quest’anno la risposta del pubblico è stata straordinaria: 5.754 voti nelle nomination, 384 attività in gara e migliaia di preferenze arrivate nella fase finale via WhatsApp. Numeri che confermano ancora una volta il forte legame tra i lettori e le realtà del territorio.

Gli otto vincitori 2025 sono:

Ambulanti

• Belle Borse Zippilli – 435 voti

Barbieri e parrucchieri

• Master Barber – 384 voti

Centri estetici

• B Beauty – 400 voti

Fornai e pasticcieri

• Panetteria Vatti – 624 voti

Gelaterie

• Gelateria Il Tropico – 896 voti

Pizzerie

• Aloha Restaurant & Pizza – 2.399 voti

Ristoranti

• Aloha Restaurant & Pizza – 2.661 voti

Stabilimenti balneari

• Aloha Beach – 2.986 voti

Il Giunco guarda al 2026: nuovi progetti per un anno speciale

La seconda parte di #maremmalocal è stata dedicata allo sguardo verso il nuovo anno, che per Il Giunco sarà particolarmente significativo. Tra le novità annunciate, a breve saranno resi noti i nomi dei dieci “Maremmani dell’anno”, mentre dall’8 dicembre tornerà come da tradizione l’iniziativa dedicata a Il Tour dei Presepi, uno dei momenti più partecipati del periodo natalizio. A gennaio debutterà inoltre la nuova versione de Il Sindaco che Vorrei, un progetto che punta a dare voce ai cittadini e alle loro idee per il futuro delle comunità locali. Proseguirà anche l’esperienza de Il tempo di un caffè, il format video che si è ormai affermato come il salotto più ambito della Maremma e che ogni settimana racconta storie, volti e idee attraverso un linguaggio pensato per i social.

Nel suo intervento, il direttore del Giunco, Daniele Reali, ha sottolineato l’importanza del percorso che si apre: «Per noi quello che si apre nel 2026 sarà un anno importante perché celebreremo i nostri primi 15 anni. Per questo stiamo pensando a una serie di eventi che vorremmo organizzare durante i prossimi mesi».

Un ponte tra il Giunco e la Maremma

L’edizione 2025 di #maremmalocal si conferma così un appuntamento centrale per la comunità, un luogo dove si incrociano volti, storie e progetti che raccontano il territorio. Una serata che ha celebrato il lavoro di tante attività e ha aperto ufficialmente un nuovo anno di iniziative, idee e occasioni di incontro tra il quotidiano e la sua Maremma.