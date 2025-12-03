GROSSETO – La Regione Toscana ha sospeso in via cautelativa i 16 accorpamenti scolastici richiesti dal Ministero dell’Istruzione per l’anno scolastico 2026/2027, in attesa dell’esito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro il Dm 124/2025.

Questa decisione deriva dal contestato criterio ministeriale, che utilizza stime della popolazione scolastica anziché i dati reali forniti dall’Ufficio scolastico regionale della Toscana. In Provincia di Grosseto, gli accorpamenti riguardavano l’Istituto Comprensivo di Orbetello e l’Istituto Comprensivo di Castiglione della Pescaia.

La Flc Cgil Grosseto, dopo aver partecipato alla protesta sotto al palazzo della Regione, rivendica con forza il proprio ruolo attivo nel mobilitare l’amministrazione regionale contro questi tagli ingiusti, contribuendo alla pressione sindacale che ha portato a questa sospensione prudente.

«Con tutta la Flc Cgil Toscana abbiamo esercitato una pressione costante sulla Regione per opporsi fermamente al Ministero, tutelando così scuole, famiglie e territori dalla logica astratta dei tagli», dichiara Alessandra Vegni, segretaria di FLC CGIL Grosseto.

«Questa sospensione è un primo successo frutto della mobilitazione sindacale: continueremo a vigilare per bloccare definitivamente questi accorpamenti dannosi, salvaguardando posti di lavoro e qualità della didattica», aggiunge Vegni.

Upi Toscana e le province appoggiano il ricorso regionale, confermando l’unità istituzionale a tutela delle comunità scolastiche. Flc Cgil Grosseto invita lavoratrici, lavoratori e famiglie a restare mobilitati, ringraziando tutti per una partecipazione che ha portato risultati utili al territorio.