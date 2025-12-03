SANTA FIORA – Da metà settimana prendono il via a Santa Fiora le iniziative del Natale. Il Comune ha presentato il cartellone delle festività natalizie con un mese di eventi che includono gli appuntamenti ormai consolidati della tradizione insieme a delle novità pensate per valorizzare il patrimonio culturale e identitario del borgo, come “Aspettando la Fiaccolata” e il “Torneo itinerante di Panforte”.

Si comincia da questa settimana: giovedì 4 dicembre per celebrare Santa Barbara, apertura straordinaria del Museo delle Miniere di Mercurio del Monte Amiata, a cura dell’associazione Minatori per il Museo, con ingresso gratuito, dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00. Venerdì 5 dicembre, alle ore 16, in piazza Garibaldi, il magico momento dell’accensione dell’albero con le bambine e i bambini della scuola elementare, accompagnati dalla Filarmonica Gioberto Pozzi e intrattenimento delle Renne Matte, a cura della proloco. Sabato 6 dicembre, alle ore 9, la visita guidata al Museo delle Miniere e alla Miniera del Siele (info e prenotazioni 329 0216464). Domenica 7 dicembre alle ore 10, apertura della mostra di cartoline e dei titoli azionari delle Miniere della Toscana a cura di Filippo Ferraro Fano e Simone Beccari, con la presentazione da parte degli autori. Alle ore 11:30 nella Pieve delle Sante Flora e Lucilla, la Santa Messa in onore di Santa Barbara e a seguire la processione al monumento dei minatori con la partecipazione della Filarmonica Gioberto Pozzi. (Per partecipare al pranzo di Santa Barbara Info e prenotazioni: + 39 349 3200252). Alle ore 16:30 il programma prosegue con la proiezione del cartone animato Inside out e merenda, nella Sala del Popolo, a cura del Centro Commerciale Naturale di Santa Fiora che, alle ore 18.30, organizzano anche GINgle Bells un aperitivo itinerante a base di gin nelle attività commerciali aderenti e alle 21 la seconda tappa del torneo di panforte itinerante, al Circolo ricreativo di Bagnore.

“Grande attenzione quest’anno è dedicata ai giorni che precedono la Fiaccolata del 30 dicembre – sottolinea Serena Balducci, assessora comunale al Turismo – che rappresenta uno degli eventi simbolo del patrimonio immateriale di Santa Fiora: l’edizione 2025 sarà arricchita infatti dal progetto ‘Aspettando la Fiaccolata’, un festival diffuso di tre giorni il 27, 28 e 29 dicembre, con luci, musica, racconti, laboratori per bambini, spettacoli e momenti di approfondimento culturale sul valore delle tradizione dei riti del fuoco. Con “Aspettando la Fiaccolata” vogliamo aprire le porte del paese, far conoscere la storia profonda di questo rito comunitario e raccontare il valore del fuoco come patrimonio vivo, che ogni anno continua a unire generazioni, famiglie e visitatori. Tutti questi eventi preparatori contribuiranno ad accrescere l’attesa per la magica notte del 30 dicembre, in cui le vie di Santa Fiora si popolano per vivere la gioia di un momento di condivisione con l’accensione delle carboniere, cataste di legna infuocate, che riscaldano la notte, tra musica, divertimento e piatti tipici.”

“Il cartellone del Natale prevede una grande varietà di iniziative per tutti – continua Serena Balducci – dalle escursioni ai concerti. Torna il Presepe vivente la sera del 27 dicembre, alle ore 21; il 31 dicembre saluteremo il 2025 in piazza tutti insieme e il primo gennaio accoglieremo il nuovo anno con il consueto concerto della Filarmonica. Il cartellone delle festività natalizie chiude con le iniziative per la Befana. Desidero ringraziare sentitamente tutte le associazioni, i volontari, la Pro Loco, il Centro Commerciale Naturale e le realtà culturali del paese, che hanno lavorato con passione per rendere possibile un programma così ricco. Senza di loro nulla di tutto questo sarebbe possibile: la loro energia è il cuore pulsante del Natale a Santa Fiora.”

Ecco il programma

4 dicembre – Santa Barbara – Apertura straordinaria Museo delle Miniere di Mercurio del Monte Amiata. Ingresso gratuito con orario 10:30 – 12:30 e 16:00 – 18:00 Tutte le iniziative del fine settimane legate ai festeggiamenti di Santa Barbara sono a cura di Associazione Minatori per il Museo

5 dicembre, ore 16:00 si accende il Natale: accensione dell’albero con i bambini delle scuole elementari accompagnati dalla Filarmonica Gioberto Pozzi e intrattenimento con Le Renne Matte A cura di Pro Loco Santa Fiora

6 dicembre, ore 9:00 visita guidata al Museo delle Miniere ed alla Miniera del Siele. Dopo la visita al Museo, alle ore 10:30 ritrovo ai cancelli della Miniera del Siele da raggiungere con la propria auto. Si consiglia abbigliamento invernale comodo, scarpe da trekking e acqua. Costo intero 10,00 € ridotto (5-11 anni) 5,00 € Minimo 10 partecipanti, per info e prenotazioni +39 329 0216464

7 dicembre, ore 10:00 Museo delle Miniere di Mercurio del Monte Amiata “Mostra di Cartoline e Titoli Azionari delle Miniere Toscane” a cura di Filippo Ferraro Fano e Simone Beccari. Presentazione da parte degli autori.

ore 11:30 alla Pieve delle Sante Flora e Lucilla, Santa Messa in onore di Santa Barbara e a seguire processione al monumento dei minatori con la partecipazione della Filarmonica Gioberto Pozzi

ore 13:00 il tradizionale pranzo di Santa Barbara presso il ristorante Il Fungo – Bagnolo. Info e prenotazioni: + 39 349 3200252

ore 16:30 Proiezione del cartone animato Inside out e merenda – Sala del Popolo. Biglietto + merenda € 10,00. A cura del Centro Commerciale Naturale di Santa Fiora.

dalle ore 18:30 GINgle Bells Aperitivo itinerante a base di gin nelle attività commerciali, cura del Centro Commerciale Naturale di Santa Fiora

ore 21:00 al Circolo Ricreativo Bagnore la 2° tappa Torneo di Panforte Itinerante

12 dicembre, ore 16:30, nella Sala del Popolo, presentazione del libro Ci chiamavano ribelli di Dario Colantoni -Sala del Popolo, a cura di Anpi Sezione Amiata Grossetana

ore 21:00 al Circolo Ricreativo Bagnore, spettacolo narrativo teatrale e musicale Quanto fuoco c’è lassù: l’ultimo giorno di Davide Lazzeretti di Erika Comina e Andrea Sani, a cura di Daniele Albertini. Gradita prenotazione al +39 334 1109709

13 dicembre ore 21:00, al Teatro Camilleri, Secondo lei scritto e diretto da Caterina Guzzanti a cura di Fondazione Santa Fiora Cultura

ore 21:00 Circolo Insieme Bagnolo, 3° tappa Torneo di Panforte Itinerante

20 dicembre ore 9:00 con ritrovo in piazza Garibaldi: escursione Santa Fiora ed il suo paesaggio: storie di miniere e di sorgenti. Dal Museo delle Miniere di Mercurio alle Sorgenti del Fiora sul percorso della Via dell’acqua. costo €12,00 a persona/ gratis sotto i 16 anni. Per info e prenotazioni Noemi Guida Ambientale Escursionistica +39 329 0216464

ore 21:00 al Circolo Selva, 4° tappa Torneo di Panforte Itinerante.

21 dicembre ore 17:00, al Teatro Camilleri, concerto di Natale della Junior Band della Filarmonica Gioberto Pozzi, direttore M° Pablo Cleri, ospiti speciali i bambini di prima, seconda e terza elementare della Scuola Primaria di Santa Fiora, diretti da Tatiana Dondolini. Ingresso libero.

24 dicembre ore 16:30 in piazza Garibaldi, arriva Babbo Natale con la slitta e i suoi elfi per donare i regali a grandi e piccini, a cura del Motoclub Santa Fiora e di Pro Loco Santa Fiora

25 dicembre serata di Natale al Kartika

26 dicembre ore 17:30 Pieve delle Sante Flora e Lucilla Tradizionale Concerto di Natale della Corale Padre Corrado Vestri

27/28/29 dicembre Aspettando la Fiaccolata: luci, racconti e musica a Santa Fiora. Festival diffuso di tradizioni, cultura, musica e intrattenimento per grandi e piccini

27 dicembre ore 9:00 con ritrovo in piazza Garibaldi escursione Santa Fiora ed il suo paesaggio: storie di miniere e di sorgenti. Dal Museo delle Miniere di Mercurio alle Sorgenti del Fiora sul percorso della Via dell’acqua. costo €12,00 a persona/ gratis sotto i 16 anni. Per info e prenotazioni Noemi Guida Ambientale Escursionistica +39 329 0216464

ore 10:00 fino a tarda sera apertura stand gastronomici e mercatino d’inverno

ore 16:00 Sotto il Portone Accendi la tua fiaccola: laboratorio manuale per bambini con materiali naturali per realizzare piccole carboniere simboliche da portare a casa. Info e prenotazione Ufficio Turistico +39 371 621 9625 a cura di AccogliAmiata APS

ore 18:30 Concerto del Coro dei Minatori di Santa Fiora – Sotto il portone

ore 21:00 Montecatino Presepe vivente a cura di Contrada Santa Fiora

28 dicembre ore 10:00 fino a tarda sera apertura stand gastronomici e mercatino d’inverno

ore 10:00 Sotto al Portone, talk “La Fiaccolata come patrimonio vivo” con esperti e organizzatori di tradizioni legate al fuoco dei Comuni vicini.

ore 10:00 per le vie del borgo Caccia al tesoro per famiglie “Alla ricerca del fuoco per bambini e famiglie con tappe a tema fuoco, luce e Fiaccolata. Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazione Ufficio Turistico +39 371 621 9625

ore 16:30 animazione itinerante e spettacolo di fuoco della compagnia artisti di strada Syn Circus

ore 18.00 Musica itinerante con Saxo Sax

29 dicembre, ore 10:00 passeggiata narrata lungo le vie del fuoco con visita alle Robbiane. Prenotazione obbligatoria Ufficio Turistico +39 371 621 9625

Ore 10:30 nella Sala del Popolo conferenza sul tema Spiritualità di Memo Vagaggini. Intervengono Carla Benocci, Alfio Bigiotti, Diletta Bigiotti.

Ore 15:30 piazza Garibaldi spettacolo di teatro e danza Il Valzer della Trasformazione

Ore 18:00 Musica in piazza con Trío Ayni, musica dal mondo per un Natale di tutti i popoli

30 dicembre ore 18:00 centro storico Canti di Natale sotto l’Albero

La Fiaccolata

31 dicembre ore 22:00 in piazza Garibaldi Capodanno in Piazza! DJ Matte Shaker (Special Guest) + Vocalist KG Man (Quartiere Coffee)

1° gennaio ore 17:30, al Teatro Camilleri Galà d’Opera, A Capodanno “Libiamo ne’ lieti calici” a cura della Filarmonica Gioberto Pozzi e della Corale Vestri, direttore M° Daniele Fabbrini. Biglietti € 10,00 intero, ridotto € 5,00 (7-12 anni), gratuito sotto i 6 anni

2 gennaio ore 16:30/17:00 Torneo di panforte per bambini con merenda a cura del Centro Commerciale Naturale di Santa Fiora

3 gennaio ore 21:00 Sotto il Portone Gran Finale del Torneo di Panforte Itinerante – Sotto il portone Santa Fiora

5 gennaio ore 17:00 Befanate tradizionali canti tradizionali nelle frazioni di Santa Fiora

6 gennaio ore 15:30 Arriva la Befana! – Piazza Garibaldi. A cura di Pro Loco Santa Fiora