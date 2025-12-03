MASSA MARITTIMA – Anche gli alfieri dell’Asd Karate Massa Marittima fra i duemila atleti al campionato italiano di karate CSEN 2025, svoltosi a Fidenza. l’associazione massetana si è presentata con i seguenti atleti: Ginevra Calvelli cintura bianca/gialla catg cadetti, Diego Antonio Cozzolino cintura Blu categoria esordienti, Leonardo Mugnaini cintura nera, categoria Senior, Gregorio Simone Semeria, cintura arancione categoria Senior e Monza Polichetti, cintura nera categoria Master.

Subito sul tatami Mugnaini, che ha fatto del suo meglio, nonostante un periodo di infortunio e malattia. L’atleta e istruttore Polichetti ha gareggiato con il Kata e ha conseguito l’oro salendo sul podio tricolore.

Il giorno successivo gli atleti con cinture colorate hanno gareggiato nel Kata, fra tensione ed emozione per un evento così alto. Calvelli, alla sua prima gara importante, e Cozzolino hanno portato a casa un ottimo Kata, che però non è stato sufficiente per conquistare una medaglia.

Semeria ha invece conquistato un argento sia nel kumite che nel Kata, contro avversari di ottimo livello. “Partecipare a tali gare forma i ragazzi, aiutandoli a crescere atleticamente – dice l’istruttore Monia Polichetti – e dare una spinta alla ricerca della “perfezione” della tecnica, come vorrebbe il vero karate. Sono tanto Fiera e orgogliosa dei miei ragazzi, hanno dato il loro meglio, dovremo continuare ed allenarci ancora di più, non solo per ottenere il premio finale, che ovviamente da tanto orgoglio e felicità, ma soprattutto per migliorarci, perché la via del karate è un percorso non solo sportivo, ma mentale, di riflessione, di apprendimento di un arte che non deve essere conosciuta solo come sport”.