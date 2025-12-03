Foto di repertorio

GROSSETO – Proseguono i servizi straordinari “ad alto impatto”, finalizzati a garantire maggiori condizioni di legalità e sicurezza, reale e percepita, nel Comune di Grosseto.

Le recenti riunioni del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica coordinate dalla Prefettura hanno portato ad un’intensificazione dei controlli nei punti strategici del territorio, contribuendo così a rafforzare la deterrenza nei confronti dei comportamenti illeciti. A partire, infatti, dagli ultimi giorni di novembre, gli operatori di tutte le Forze dell’ordine impegnati (includendo personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia municipale) hanno predisposto un capillare dispositivo di prevenzione che ha portato a molte operazioni straordinarie ad alto impatto, realizzando un elevato numero di posti di controllo e procedendo all’identificazione di 98 persone – di cui 19 extracomunitarie, con sei di essi risultati con precedenti e uno trovato irregolare sul territorio nazionale.

Sono stati inoltre controllati 41 veicoli e svolti 17 accertamenti alcolemici, oltre a 14 verifiche presso esercizi commerciali tra attività di somministrazione e controlli su misuratori fiscali. Effettuati anche due controlli presso attività di money transfer da parte dei reparti specializzati della Guardia di Finanza.

Durante le attività operative è stato eseguito un arresto per resistenza e lesioni, effettuato congiuntamente dal personale della Polizia di Stato e dalla Polizia Municipale, nei confronti di un cittadino tunisino regolarmente presente sul territorio italiano.

“L’impegno profuso conferma la costante attenzione rivolta al territorio – affermano dalla Prefettura -. Ulteriori servizi ad ‘alto impatto’ verranno programmati nel prossimo periodo per mantenere elevati i livelli di prevenzione e controllo”.