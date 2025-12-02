GROSSETO – Stretta sugli orari delle attività commerciali in città per questioni di sicurezza. A farlo sapere è l’Amministrazione comunale di Grosseto: “Viste e considerate le numerose segnalazioni ricevute da parte dei residenti di alcune zone della città nell’ultimo periodo, alla luce di quanto previsto dal regolamento di Polizia urbana e con lo scopo di garantire l’incolumità pubblica, del decoro urbano e della quiete pubblica e privata, è stata valutata la necessità di adottare ulteriori misure restrittive volte a limitare presenze e azioni di individui molesti”.

“La quiete pubblica non è un lusso – sottolinea il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – ma un diritto fondamentale dei nostri cittadini. Proteggerla significa garantire una città più vivibile, più sicura e più unita. Per questo abbiamo deciso di incrementare le misure di sicurezza e di lavorare affinché ogni quartiere possa godere del rispetto e della serenità che merita”.

Nonostante la già costante presenza della Polizia locale e delle Forze di polizia statali, si è ritenuto dunque necessario nell’area compresa tra le vie Sonnino, Mameli, piazza Marconi, Trieste, Aurelia Nord, della Pace, Acquileia, Bengasi, Battisti, Alfieri, piazza De Maria, incrementare le limitazioni attraverso la chiusura anticipata di alcuni esercizi commerciali.

“Questo al fine di contrastare, in particolar modo in orario serale e notturno, assembramenti non controllabili adeguatamente a causa di disparità numerica tra gli avventori e gli organi deputati al controllo – si legge nell’ordinanza -. Si comunica la chiusura anticipata degli esercizi di natura alimentare tra le 20 e le 5 del mattino seguente, tutti i giorni della settimana. La presente ordinanza, resa nota il 1 dicembre, entrerà in vigore al decimo giorno dalla pubblicazione e si protrarrà per i successivi 30 giorni. Sono comprese le attività che svolgono commercio di bevande alcoliche e superalcoliche; escluse invece dal divieto, farmacie e attività di produzione e vendita di prodotti gastronomici o per il consumo di bevande attraverso distributori automatici. Per tali attività, rimane in ogni caso fissato alle 20 l’orario massimo entro cui poter effettuare la vendita di bevande alcoliche. L’inosservanza a tale divieto è punita con sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra i 500 e i 5mila euro”.