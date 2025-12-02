GROSSETO – Prepartita imperdibile domenica 7 dicembre alle 14:30 allo Stadio Carlo Zecchini, in occasione del duello del Grifone contro il Prato (foto d’archivio di Paolo Orlando). Prima del calcio d’inizio, per rendere il pomeriggio ancora più avvincente, andrà in scena un momento speciale: la sfilata del settore giovanile biancorosso, orgoglio della società presieduta da Francesco Lamioni.

Lungo la pista d’atletica dello Zecchini sfileranno tutti gli atleti del vivaio, dai Pulcini agli Juniores, insieme alle squadre del femminile, ai loro allenatori, allo staff tecnico e ai dirigenti.

Saranno circa 300 partecipanti – ragazzi, ragazze, mister e collaboratori – a offrire un colpo d’occhio straordinario, rendendo la giornata ancora più bella e significativa.

La sfilata si concluderà sotto la mitica Curva Nord, che la società spera di vedere gremita di passione biancorossa per accogliere e sostenere i giovani grifoncini.

“Siamo orgogliosi dell’entusiasmo che la squadra biancorossa sta riscuotendo in città, grazie ai successi ottenuti dai ragazzi di mister Indiani – commenta il presidente Francesco Lamioni – L’US Grosseto 1912 crede profondamente nei giovani e nel rapporto stretto con il territorio. Per questo siamo felici di far sfilare allo Zecchini, in una grande giornata di sport come sarà la sfida tra Grosseto e Prato – due società di assoluto valore – i nostri ragazzi e le nostre ragazze.

Invitiamo tutti gli appassionati, non solo di calcio ma dello sport e della nostra amata Grosseto, a essere presenti domenica allo Zecchini”.