GROSSETO – “I risultati dell’indagine sulla qualità della vita realizzata da IlSole24Ore ci restituiscono l’immagine di un territorio inesorabilmente fermo, nel quale il comune capoluogo non riesce ad assolvere a quella funzione di traino che pure gli competerebbe per dimensione, centralità nell’offerta dei servizi, forza attrattiva rispetto all’entroterra e, non ultimo, per ruolo politico”. Così inizia il commento di Grosseto Città Aperta dopo la pubblicazione della classifica sulla qualità della vita de IlSole24Ore.

“Grosseto ha raggiunto il primato nazionale per spaccio di stupefacenti – prosegue Gca -. Non è certo un vanto, ma rende necessaria una lettura che vada oltre il piano della sicurezza e dell’ordine pubblico, perché quando un fenomeno del genere assume dimensioni così marcate, è evidente che ci stiamo confrontando con una problematica sociale che deve essere letta congiuntamente ad altri indicatori, anche apparentemente distanti. La retribuzione media dei lavoratori dipendenti grossetani si attesta ad appena € 17.272, collocandosi tra le più basse d’Italia (85° posto sul 107), così come i depositi bancari delle famiglie, ed il contesto socio-economico finisce per deprimere anche l’iniziativa individuale, se si pensa che siamo in fondo alla classifica per startup innovative (86° posto) e praticamente ultimi per imprenditorialità giovanile (100° posto)”.

“Questo è il retroterra nel quale matura il primato nazionale per spaccio – continua il gruppo -. Un retroterra che porta con sé anche i numeri significativi di accessi al Ser.D, il servizio dipendenze dell’Asl, particolarmente per eroina e alcol, e soprattutto i numeri oltremodo preoccupanti sul fronte del gioco d’azzardo patologico, che in un anno mangia qualcosa come 350 milioni di euro alle famiglie maremmane, destinate alla spirale dell’indebitamento e della depressione. Al netto di qualche inevitabile semplificazione, tutto si tiene. E di tutto – e di tutti – la politica dovrebbe occuparsi, perché è il luogo nel quale le singole criticità possono essere messe a sistema per individuare soluzioni necessariamente complesse e articolate.

I dati forniti da IlSole24Ore fotografano dunque, in ultima istanza, l’inerzia dell’amministrazione del capoluogo, che in tutti questi anni non ha saputo assumere su di sé quel ruolo di ‘play maker’ che gli compete al fine di restituire dinamicità al tessuto economico ed imprenditoriale, al contempo assolvendo alla funzione di supporto sociale in favore delle componenti più fragili della comunità”.

“Uscendo dai massimi sistemi, queste problematiche trovano sfogo in una miriade di situazioni concrete, delle quali proviamo a riportare tre casi di attualità – prosegue Grosseto Città Aperta -. Grosseto Fiere. Un ente a partecipazione pubblica che, a dispetto delle perdite registrate negli ultimi anni, potrebbe generare flussi economici a beneficio della comunità. Specie della città di Grosseto, essendo allocato nel capoluogo e nel capoluogo intendendo rimanere, sia pur in una nuova sede. Ebbene, gli amministratori del comune di Grosseto ad oggi non sono stati in grado di offrire strategie e proposte concrete, neppure sulla futura collocazione urbanistica di Grosseto Fiere. Amministratori che, per di più, mentre a parole rivendicano l’importanza di concertazioni e sinergie con Grosseto Fiere, nei fatti si muovono in beata solitudine per “avviare nuove procedure inerenti le relazioni internazionali fieristiche”, come attestato da una delibera di giunta di un paio di mesi fa, di fatto sostituendosi proprio a Grosseto Fiere”.

“L’Area Punto Zero di via Genova. Un grande progetto ideato da Confindustria insieme ad alcune delle principali realtà locali del manifatturiero in un’area che, da anni, sconta gravi carenze in termini di viabilità. E’ di questi giorni l’annuncio in pompa magna del sindaco e dell’assessore all’urbanistica dell’avvio dei lavoratori per una rotatoria di fronte a via Genova, con 1,4 milioni di euro finanziati dal fondo regionale sviluppo e coesione. Peccato che l’amministrazione comunale giunga in ritardo di almeno sette anni. Tanti sono trascorsi dalla scadenza del termine per la realizzazione della nuova viabilità a servizio dell’area di via Genova, che era prevista a scomputo degli oneri di urbanizzazione di una lottizzazione. Oltretutto non una semplice rotatoria, ma una vera e propria nuova viabilità a doppia carreggiata, oggi ormai accantonata, per rendere più sicura, attrattiva e funzionale la viabilità a favore delle imprese operanti nell’area. Anni e risorse sprecate per una ingiustificabile inerzia di chi, al contrario, avrebbe il compito di impegnare tempo e risorse per offrire risposte e supporto alle imprese con tempestività. Per restituire ai grossetani redditi e produttività, e lasciarci alle spalle i bassifondi delle classifiche”.

“Farmacie Comunali Riunite – conclude Gca -. Nello scorso consiglio comunale la maggioranza ha respinto la proposta di Grosseto Città Aperta per destinare interamente gli utili incamerati da Fcr al servizio del welfare locale. Si tratta di mezzo milione di euro all’anno che oggi finiscono nei mille rivoli della spesa corrente del comune, magari per alimentare lo staff del sindaco o finanziare Ludovico il Bavaro. I dati rilasciati da IlSole24Ore segnalano grandi criticità nella qualità della vita specie dei più anziani. Siamo ai vertici della classifica per consumo di farmaci per la depressione (100° posto) e per persone sole (93°). Due indicatori che, già da soli, dovrebbero indurre chi ha il dovere di amministrare la nostra comunità a rivedere drasticamente la scala delle priorità nelle scelte politiche e di bilancio”.