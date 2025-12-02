GROSSETO – Prosegue l’attività del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud nella zona di Grosseto, con un nuovo intervento di manutenzione ordinaria sul fosso dello Scoglietto, nell’unità idrografica Pianura Grossetana, a monte di Istia d’Ombrone.
Le operazioni hanno previsto la rimozione della vegetazione in eccesso e la messa in sicurezza dell’area, poiché il corso d’acqua attraversa il ponte della strada delle Conce.
L’intervento, inserito nel piano delle attività di bonifica, è stato effettuato seguendo le indicazioni della Regione Toscana per la tutela dell’ecosistema, della flora e della fauna.