GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi martedì 2 dicembre 2025
Ariete energico: oggi il lavoro ti stimola.
Toro riflessivo: trovi le risposte che cercavi.
Gemelli veloce: ma rischi di trascurare qualcosa.
Cancro sereno: ma anche molto produttivo.
Leone ambizioso: punta in alto, ma senza fretta.
Vergine, segno del giorno, sarà organizzata, precisa, concreta: oggi tutto fila liscio grazie a te.
Consiglio escursione: visita l’antico Eremo di Santa Lucia vicino a Boccheggiano: un angolo silenzioso dove la mente si schiarisce.
Bilancia attenta: oggi metti ordine anche nei rapporti.
Scorpione profondo: ma oggi sai essere molto pratico.
Sagittario vivace: ma meglio non esagerare.
Capricorno costante: porti avanti i tuoi obiettivi.
Acquario brillante: giornata perfetta per l’innovazione.
Pesci sensibili: oggi più lucidi del solito.