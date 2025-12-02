GROSSETO – Si è conclusa con grande successo #ioleggoperché… anche in fumetto!, l’iniziativa che due settimane fa ha visto gli studenti del Polo Tecnologico Manetti Porciatti distinguersi per impegno, creatività e capacità critiche.

Nelle mattinate di giovedì 14 e venerdì 15 novembre, le classi 2D, 2E e 2G hanno trasformato il Comix Cafè di Grosseto in un vivace laboratorio di narrazione visiva, presentando i lavori realizzati sui fumetti letti nelle settimane precedenti.

Guidati dai professori Zedda, Bertoni, De Robbio, Russo e Tessitore, gli studenti hanno affrontato un percorso che unisce lettura, analisi e rielaborazione grafica. Divisi in gruppi, hanno letto opere significative del panorama fumettistico e manga, tra cui Nonostante tutto di Jordi Lafabre, Buzzkill di Donny Cates, Mark Reznicek e Geoff Shaw, Wind Chaser – Più veloce del vento di Chien Chia-cheng, L’approdo di Shaun Tan e Superman/Batman: l’arrivo di Supergirl. Attraverso queste storie, i ragazzi hanno esplorato temi universali e attualissimi; la guerra, l’amore, l’amicizia, l’emigrazione, le dipendenze.

Un percorso che, grazie alla guida delle professoresse Bertoni e Zedda, è diventato un’occasione per approfondire contenuti, creare collegamenti e dare forma a nuove interpretazioni visive. Le presentazioni al Comix Cafè, moderate da uno de proprietari, Giulio Simonetti, hanno offerto ai giovani autori uno spazio autentico di dialogo. Simonetti ha stimolato i gruppi a riflettere sugli aspetti più nascosti delle opere, favorendo un dibattito ricco e maturo. A rendere l’iniziativa ancora più speciale è stata la partecipazione del maestro di fumetti Marco Cappuccini, che ha espresso sincero apprezzamento per la cura dei dettagli, la qualità delle nuove copertine e l’impegno dimostrato dagli studenti del Polo Tecnologico Manetti Porciatti.

Durante le mattinate, ciascun gruppo ha anche compilato una scheda di osservazione sui progetti degli altri, valutando esposizione, completezza, creatività, copertina ed “effetto wow”. Una modalità che ha responsabilizzato gli studenti, rendendoli parte attiva anche nel processo di valutazione.

Sulla base delle osservazioni degli allievi e della giuria composta da docenti e da Simonetti e Cappuccini, sono stati individuati i lavori migliori realizzati da Pastore, Cossu, Magini, Biagiotti, D’Elia, Rustici, Tantulli, Ranieri, Viero, Todini e Vita. I vincitori sono stati premiati con un libro offerto dal Comix Cafè.

“Ringrazio i docenti e i signori Cappuccini e Simonetti per aver dato vita a questo percorso – è il commento del dirigente scolastico Angelo Costarella – che ha valorizzato non solo le competenze, ma anche la passione per la lettura e il linguaggio del fumetto da parte dei nostri studenti e studentesse che, ancora una volta, hanno dimostrato talento, sensibilità e spirito critico. Un orgoglio per la scuola e un esempio di come la lettura possa diventare esperienza attiva, creativa e condivisa. Mi complimento con tutti i partecipanti nell’attesa di replicare il progetto per il prossimo anno scolastico”.