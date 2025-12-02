SCANSANO – “Ci è sembrato un atto di civiltà dovuto ai nostri amici a quattro zampe e ai loro proprietari realizzare a Scansano un’area di sgambamento, creando un luogo adeguato dove i cani possano esercitarsi e socializzare liberamente, consentendo inoltre una maggiore sicurezza nel paese dove qualche volta si incontrano cani non al guinzaglio”.

A dirlo la sindaca di Scansano Maria Bice Ginesi, dopo l’inaugurazione in via Rossini. Un’area in cui però non deve mancare il rispetto: “L’utilizzo di questo spazio richiede la consapevolezza e il rispetto di specifiche linee guida per garantire un’esperienza positiva e sicura per tutti, come si deduce dal regolamento pubblicato sul sito internet del nostro comune e leggibile sul cartello posto all’ingresso”.

“La realizzazione si è protratta più del previsto perché quando sono iniziati i lavori per la sistemazione dell’area è stato trovata una grossa mole di materiale vario derivante da scarti di lavori edili, lì presenti da tanto tempo – spiega la sindaca -. Si è dovuto effettuare una analisi del materiale per poi procedere allo smaltimento, con un costo elevato che ha fatto lievitare l’impegno economico previsto. Ma non tutto il male viene per nuocere in quanto la rimozione dei vari materiali ha permesso di riqualificare una zona del nostro paese. E allora concittadine e concittadini, turisti a due e quattro zampe giocate e divertitevi in questo spazio a voi dedicato”.