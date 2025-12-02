GROSSETO – La gentilezza diventa protagonista a Marina di Grosseto. Nella piazza Monumento al 4° Stormo si è tenuto, lunedì 1 dicembre, l’evento di presentazione del “calendario dell’avvento della gentilezza” creato di bambini della scuola primaria Collodi.

Durante l’appuntamento, a cui ha assistito anche l’assessore a Istruzione e Gentilezza Angela Amante per conto del Comune, le bambine e i bambini hanno fissato ai pali della luce 24 immagini arricchite da frasi riguardanti la gentilezza e un buon augurio per le festività.

“Ogni giorno – scrivono gli alunni della primaria – troverete un gesto gentile che renderà la vostra giornata più bella”.

L’iniziativa trova il plauso di sindaco e assessore: “il calendario dell’avvento della gentilezza realizzato dai bambini della scuola materna Collodi di Marina – sottolineano Antonfrancesco Vivarelli Colonna e Angela Amante – è un dono prezioso per tutta la comunità. Ogni gesto, ogni parola scelta dai più piccoli ci ricorda che la gentilezza non è un concetto astratto, ma un seme che cresce se coltivato insieme. Vedere i bambini impegnati a trasformare l’attesa del Natale in un percorso di gesti quotidiani di cura e rispetto è una lezione che parla al cuore di tutti noi. Ringraziamo le insegnanti e le famiglie per aver accompagnato questo progetto: è la dimostrazione che la scuola, quando educa alla gentilezza, costruisce cittadinanza e futuro”.