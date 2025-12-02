GROSSETO – Prosegue il censimento porta a porta della popolazione e delle abitazioni. L’edizione 2025 coinvolge 2mila 533 Comuni e circa 1,5 milioni di famiglie.

“Si tratta di uno strumento importante – commentano dal Comune -. Il censimento, infatti, dà la possibilità di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale, e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi”.

Nel territorio comunale grossetano le unità chiamate a collaborare, tra famiglie e individui, sono circa 3mila 800. I rilevatori incaricati sono appositamente formati da Istat e coordinati dall’ufficio statistica dell’Amministrazione, che ha costituito l’ufficio comunale di censimento e il centro comunale di rilevazione, raggiungibile in via Ginori, 43, telefonicamente allo 0564.488711 e via email all’indirizzo [email protected] nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30 e il martedì anche dalle 14,30 alle 16.

“Si sottolinea – prosegue il Comune – che il personale incaricato dall’Ente per rilevare i dati sarà munito di apposito tesserino di riconoscimento e tablet. L’addetto alla rilevazione non chiederà firme, password di alcun genere o denaro. Partecipare al censimento è un obbligo di legge, ma soprattutto un’occasione per concorrere alla buona riuscita dell’indagine, nell’interesse proprio e di tutta la comunità. I dati raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di tutela del segreto statistico e della privacy. I risultati delle rilevazioni saranno diffusi da Istat, in forma aggregata, e pertanto non sarà possibile risalire ai soggetti che li hanno forniti. Per informazioni è anche possibile chiamare il numero verde Istat 1510 attivo fino al 23 dicembre, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 21.