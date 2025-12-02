GAVORRANO – L’atmosfera del Natale si accende a Gavorrano con un evento che promette di scaldare i cuori di grandi e piccini. Domenica 14 dicembre, nel suggestivo scenario del centro storico, si terranno i Mercatini di Natale, organizzati dalla Pro Loco di Gavorrano, con la collaborazione del Comune e della Croce Rossa Italiana. Un appuntamento imperdibile per vivere una giornata all’insegna della festa, della condivisione e della tradizione.

Un’intera giornata tra bancarelle, musica e sapori

I mercatini apriranno ufficialmente alle ore 11:00 in Piazza Buozzi, nel cuore del centro storico di Gavorrano, regalando ai visitatori un percorso tra bancarelle artigianali, profumi natalizi e oggetti unici, perfetti per i regali di Natale. Sarà possibile gustare specialità locali grazie all’area dedicata allo street food, attiva dal pranzo fino alle 19:00, per assaporare le delizie del territorio in un’atmosfera festosa e conviviale.

Il primo Presepe Vivente e la Casa di Babbo Natale

Tra le grandi novità di questa edizione spicca il Presepe Vivente, alla sua prima edizione, che aggiungerà un tocco di spiritualità e tradizione alla manifestazione. Un’occasione per rivivere la Natività in un contesto autentico e suggestivo, pensato per coinvolgere tutta la comunità.

E non poteva mancare la magia per i più piccoli: tra le attrazioni più attese c’è la Casa di Babbo Natale, un angolo incantato dove i bambini potranno incontrare il simpatico vecchietto dalla barba bianca, consegnare le loro letterine e scattare una foto ricordo.

I protagonisti? I bambini delle scuole

A rendere ancora più speciale la giornata saranno i bambini e le bambine delle scuole dell’infanzia e primarie di Gavorrano, che parteciperanno attivamente all’evento con un proprio stand. I visitatori potranno ammirare e acquistare i lavoretti natalizi realizzati dai piccoli artisti e partecipare a una pesca di beneficenza organizzata proprio da loro, un gesto semplice ma prezioso che unisce creatività e solidarietà.

Musica dal vivo per scaldare l’atmosfera

Ad accompagnare l’intera giornata ci sarà anche tanta musica live, con l’esibizione del gruppo “Le chitarre pazze di Mario”, pronto ad animare le vie del paese con un repertorio coinvolgente e festoso. Le note natalizie, gli strumenti dal vivo e l’allegria della musica saranno la colonna sonora perfetta per vivere appieno lo spirito della festa.

Una festa per tutti

I Mercatini di Natale di Gavorrano si confermano un momento importante per tutta la comunità: un evento che mette insieme tradizione, partecipazione attiva delle scuole, intrattenimento e gastronomia, il tutto in una cornice storica di grande fascino. Un’occasione per stare insieme, riscoprire il valore della condivisione e prepararsi al Natale in un clima di gioia e accoglienza.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 371 6251892 o seguire le pagine social della Pro Loco di Gavorrano.