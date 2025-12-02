Foto di repertorio

GROSSETO – È stato segnalato nella giornata di ieri, lunedì 1 dicembre, da parte del servizio di piena sul fiume Bruna della Regione Toscana, Genio civile, l’indicazione del superamento del livello di 1,50 metri all’idrometro Lepri.

“In questo caso – fanno sapere dal Comune di Grosseto -, seppur i dati che giungono al momento mostrino un’altezza idrometrica in diminuzione, il coordinatore del Centro operativo comunale, l’architetto Domenico Melone, sentito il sindaco e l’assessore competente, ha attivato il Coc (Centro operativo comunale) che rimarrà attivo fino al cessare delle motivazioni per le quali è stato aperto”.

Nel frattempo i titolari di funzione stanno procedendo ai monitoraggi operativi di competenza.