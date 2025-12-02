ORBETELLO – Nelle ultime due settimane, a partire dal 17 novembre, si sono svolti presso il polo di Ansedonia del Comando Vigili del Fuoco di Grosseto i primi due corsi di abilitazione alla procedura di decompressione nitrox-ossigeno (D.N.O.) destinati al personale sommozzatore, sotto il coordinamento della Direzione regionale toscana.

La scelta del polo di Ansedonia come sede formativa è motivata dalle particolari caratteristiche del territorio, che garantiscono luoghi di immersione idonei, una logistica favorevole e la possibilità di operare in condizioni ottimali durante tutto l’anno. Le strutture dei Vigili del fuoco presenti in zona hanno inoltre assicurato un’adeguata capacità alloggiativa per personale e mezzi.

Ai corsi hanno preso parte sommozzatori provenienti dai nuclei di Firenze, Livorno, Teramo, Ancona e Bologna. Le attività teoriche e pratiche, svolte secondo lo specifico pacchetto didattico, sono state condotte da istruttori sommozzatori dei nuclei di Torino, Firenze, Napoli, Roma, Teramo e Livorno.

Un significativo contributo operativo, logistico e strumentale è stato fornito dal Comando VVF di Grosseto, che ha garantito il pieno supporto necessario allo svolgimento delle attività.

Al termine delle sessioni formative, 19 operatori hanno ottenuto l’abilitazione alla decompressione D.N.O. L’iniziativa proseguirà nel 2026 con nuovi corsi, finalizzati a completare il percorso di qualificazione dei sommozzatori delle regioni Toscana, Marche e Abruzzo.