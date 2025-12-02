GROSSETO – Ha coinvolto anche la provincia di Grosseto l’operazione “Mundus Solo”, la vasta attività di controllo coordinata dal Comando regionale Toscana della Guardia di Finanza e condotta dal Reparto operativo aeronavale di Livorno, in collaborazione con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Toscana (ARPAT) e i Comandi Provinciali di Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno e Grosseto.

L’operazione, durata diversi mesi, ha interessato in maniera particolare il settore della cantieristica nautica, comparto in crescita e considerato strategico per l’economia regionale. L’obiettivo: individuare e reprimere comportamenti illeciti in materia ambientale, tutelando al tempo stesso le imprese che operano nel rispetto delle norme.

Controlli mirati anche nel grossetano

Grazie alla sinergia con tecnici e funzionari ARPAT, i finanzieri hanno potuto estendere i controlli alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, verifiche che richiedono specifiche competenze scientifiche. La fase preliminare di analisi economico-finanziaria sul territorio ha inoltre permesso di individuare aree sospette e siti non autorizzati per il deposito o lo smistamento dei rifiuti, verso cui sono stati indirizzati controlli mirati anche nel territorio provinciale grossetano.

I risultati dell’operazione

Nel complesso regionale, durante l’anno sono stati eseguiti 22 controlli, dei quali 17 con esito irregolare. L’attività ha portato alla segnalazione all’Autorità giudiziaria di 13 rappresentanti legali di società per presunte violazioni ambientali. Le contestazioni riguardano:

3 episodi di abusivismo edilizio in aree vincolate dal punto di vista paesaggistico;

5 casi di mancata autorizzazione alle emissioni in atmosfera e allo scarico di acque reflue industriali;

5 attività non autorizzate di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Sono stati inoltre sequestrati oltre 7.000 mq di superfici situate in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, 127 imbarcazioni da diporto e più di 15 metri cubi di rifiuti speciali, sia pericolosi che non.

Si ricorda che tutti gli indagati sono da ritenersi presunti innocenti fino al definitivo accertamento delle responsabilità con sentenza irrevocabile.

Sanzioni e irregolarità amministrative

Accanto ai profili penali, sono state contestate ulteriori violazioni al Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) per:

scarichi irregolari di acque reflue,

emissioni non autorizzate,

errori o omissioni nella compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti.

L’ammontare massimo delle sanzioni amministrative contestate supera i 380.000 euro.

Sul piano economico-finanziario, sono emersi anche 25.200 euro di ricavi non contabilizzati, una maggiore IVA dovuta pari a 5.555 euro e un mancato versamento di ritenute IRPEF per 42.529 euro.

Tutela dell’ambiente costiero e delle attività regolari

L’operazione “Mundus Solo” – spiegano le Fiamme Gialle – perseguiva l’obiettivo di proteggere la costa toscana e tutelare l’ambiente da condotte potenzialmente dannose, garantendo al contempo la concorrenza leale nel settore nautico. L’intervento, svolto anche sul territorio grossetano, conferma il ruolo strategico della Guardia di Finanza nel contrasto agli illeciti ambientali sia a terra sia in mare.