FOLLONICA – Il Cantiere Cultura Follonica annuncia l’avvio di Sou Follonica, la prima scuola di architettura per bambine e bambini della città, nata in collaborazione con Farm Cultural Park di Favara, realtà internazionale riconosciuta per l’innovazione educativa e culturale.

La missione di Sou è coltivare nei più piccoli la capacità di immaginare, progettare e trasformare il mondo che li circonda, promuovendo valori di accoglienza, partecipazione, creatività, tolleranza e responsabilità verso l’ambiente. Attraverso incontri con architetti, designer ed esperti del mondo culturale, la scuola propone moduli laboratoriali creativi che aiutano bambini e bambine a sviluppare uno sguardo più consapevole sulla città, sugli spazi e sulle possibilità di miglioramento della società.

“Sou Follonica nasce in continuità con il percorso culturale portato avanti in questi anni dal Cantiere Cultura, che ha sempre messo al centro le persone e la crescita della comunità – dicono dall’associazione -. La scuola diventa così un luogo dove i più piccoli possono esplorare, sperimentare, dare forma alle idee e imparare a rendere possibile l’impossibile”.

L’open day sarà venerdì 5 dicembre, ore 17 alla saletta soci Coop, via Chirici – Follonica. Nel corso dell’incontro saranno presentati il progetto e il programma delle lezioni, che prenderanno il via a gennaio 2026.

Il percorso è realizzato con il sostegno di Unicoop Etruria e con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti Ppc della Provincia di Grosseto. Per informazioni: [email protected] – [email protected]