SCARLINO – A partire da questa settimana avranno inizio le attività di controllo e analisi puntuale delle alberature di alto fusto presenti nel quadrilatero compreso tra via Turati, via Amendola e via Morandi, a Scarlino Scalo. L’area riveste particolare importanza per la presenza degli edifici scolastici comunali – l’asilo nido “L’albero azzurro” e la scuola materna “G. Rodari” – oltre che dell’ambulatorio medico Asl e della Chiesa Madonna delle Grazie.

Le verifiche sulla stabilità dei pini domestici proseguiranno nelle prossime settimane in collaborazione tra i tecnici dell’ufficio comunale e il consulente agro-forestale Gabriele Parvi dello Studio tecnico agronomico, forestale e ambientale Geoplantae di Arezzo, incaricato dall’ente. L’intervento mira a descrivere l’effettivo stato dei 34 pini presenti nell’area e a programmare gli interventi necessari, con particolare attenzione ai 27 alberi situati all’interno del perimetro scolastico comunale. Quest’ultimo è infatti regolarmente utilizzato per le attività esterne dei bambini, rendendo prioritario un monitoraggio approfondito al fine di garantire la massima sicurezza.

«La zona era stata interessata, lo scorso luglio, dalla caduta di un pino su via Morandi, fortunatamente senza conseguenze per persone o cose grazie al verificarsi dell’episodio nelle prime ore del mattino – dichiara il sindaco Francesca Travison –. L’attenzione da parte degli uffici comunali è massima, e questa attività preventiva di studio e analisi del patrimonio arboreo ne è la dimostrazione. Si tratta di un intervento essenziale per tutelare la sicurezza dei cittadini e, in particolare, dei più piccoli che utilizzano quotidianamente gli spazi esterni delle scuole».