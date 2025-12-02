AMIATA – Sabato 22 novembre si è svolto il rinnovo del direttivo della Lega – sezione Amiata, un appuntamento importante per la vita del movimento sul territorio.

“L’incontro – dice Gilberto Alviani – ha visto la partecipazione dell’onorevole Tiziana Nisini, presenza costante nella nostra comunità politica e testimonianza dell’attenzione che la Lega riserva costantemente ai territori. Un ringraziamento particolare va anche al commissario Andrea Maule, per il sostegno e il lavoro svolto al fianco della sezione in questi mesi La Lega si conferma il sindacato dei territori, sempre vicina alle esigenze delle comunità locali e impegnata a rappresentarle con concretezza”.

Confermato nel ruolo di segretario è Gilberto Alviani, mentre il direttivo sarà composto da Alberto Lazzeretti e Luca Salvadori.

“La nostra esperienza e il radicamento sul territorio rappresentano un punto di forza per la continuità dell’azione politica della sezione. Il lavoro del nuovo direttivo sarà orientato ad allargare la squadra, coinvolgere sempre più persone e valorizzare la lunga storia della sezione amiatina, la più longeva realtà del centrodestra nei nostri comuni. Il primo passo verso questa direzione sarà quella di essere affiancati da Maria Rosa De Masi e Giulia Pastorelli, il cui contributo sarà fondamentale per rafforzare ulteriormente la presenza e l’attività della Lega sul territorio. L’appuntamento è gia alle prime settimane del 2026 quando inizierà la campagna referendaria per il sì alla riforma della giustizia” conclude Alviani.