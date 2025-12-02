CAPALBIO – La commemorazione dell’onorevole Enea Piccinelli nel cinquantenario della legge sulla silicosi e asbestosi si terrà sabato 6 dicembre alle ore 10.30 nella sede del Palazzo civico del Comune di Capalbio.

Introdurrà i lavori il sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini, poi sulla figura di Enea Piccinelli interverranno i “testimoni del tempo” e di quella stagione politica: l’onorevole Hubert Corsi e il senatore Maurizio Eufemi.

Le considerazioni conclusive saranno svolte dall’onorevole Giuseppe Gargani, presidente dell’Associazione ex parlamentari della Repubblica.

Verrà presentata una pubblicazione che raccoglie, con documenti storici dell’archivio del Senato e dell’Istituto Luigi Sturzo, alcuni passaggi politici della vita del parlamentare maremmano. Particolare attenzione viene posta all’iter della legge 780 che fu definitivamente approvata nel dicembre del 1975 che affrontava coraggiosamente le tutele professionali per i minatori del Monte Amiata e di altre regioni italiane. Fu una grande conquista sociale.

La cerimonia vuole essere anche un omaggio al parlamentare toscano recentemente scomparso che si è fortemente impegnato in difesa della comunità maremmana e del suo territorio, sempre in favore dei più deboli e fragili, esaltando nel suo agire quotidiano i principi solidaristici.