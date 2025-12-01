GROSSETO – Con il recente completamento dei lavori di sistemazione del dissesto stradale in via Toniolo, nel quartiere Gorarella, i residenti possono finalmente tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda la sicurezza di auto e pedoni. Tuttavia, è sorto un nuovo problema che tocca soprattutto la fascia più anziana dei residenti.​

Dopo un avviso inviato ai residenti, oggi, lunedì 1 dicembre, i contenitori dell’immondizia sono stati trasferiti dalla piazzetta di via Toniolo, lungo il viale Einaudi. «La motivazione ufficiale è la difficoltà per il camion della nettezza urbana di effettuare le manovre nella piazza – racconta una residente – soprattutto a causa della presenza di auto parcheggiate. Questa soluzione, però, ha reso molto più ardua la vita di anziani e persone con difficoltà a muoversi che ora devono percorrere tratti più lunghi e meno sicuri per conferire i rifiuti».​

Proposte dei residenti e i limiti della scelta

La residente della via ha raccolto le segnalazioni di disagio, proponendo un divieto di sosta mirato al centro della piazzetta, «Non esteso a tutta la piazza, per non ridurre ulteriormente i già pochi posti auto disponibili – ricorda -. Questo spostamento dei cassonetti permetterebbe di guadagnare circa quattro posti auto nella piazza, insufficienti comunque a risolvere il problema del parcheggio senza compromettere un servizio essenziale come la raccolta comoda e efficiente dei rifiuti per gli abitanti della zona».

Criticità per la viabilità e la raccolta

A preoccupare sono anche le code di auto che si formano su via Einaudi, «Sempre durante il ritiro dell’immondizia – specifica la residente – Se continuerà ad avvenire nelle ore di punta mattutine, di solito per le 8, le code saranno inevitabili e ora con questo spostamento ancora più lunghe e frequenti. Molti residenti auspicano che il servizio venga svolto in fascia serale per ridurre traffico e disagio proprio nell’orario in cu molti vanno al lavoro o a scuola. Il Comune invita i cittadini a segnalare disservizi e propone un dialogo costante per migliorare la raccolta, ma la situazione attuale mostra come soluzioni tecniche rischino di aggravare la qualità della vita in assenza di ascolto puntuale delle bisogni della comunità. Così si rischia di creare un disagio dopo l’altro».​