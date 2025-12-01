FOLLONICA – “Oggi la Commissione Urbanistica non si è svolta. Non per caso, non per imprevisti: la maggioranza non è stata in grado di garantire nemmeno i numeri minimi per lavorare. Risultato: l’esame della variante urbanistica ‘Alloggi’ è saltato”. Le critiche arrivano dai consiglieri Emanuele Betti (Andrea Pecorini Sindaco), Francesco Ciompi (Follonica a Sinistra), Mirjam Giorgieri, Andrea Pecorini e Francesca Stella (Partito Democratico).

“Il motivo è lampante – proseguono -: la coalizione di maggioranza è esplosa. La rottura interna non è più una voce, è nei fatti. Una maggioranza che non riesce nemmeno a sedersi al tavolo per discutere non può pensare di governare una città. Mentre Follonica aspetta risposte e atti concreti, la maggioranza si smonta da sola. A questo punto è impossibile pensare di poter esaminare il piano operativo o altri atti strategici”.

“Il risultato? Una città ferma per l’incapacità di una coalizione che ha scelto di litigare invece di governare – concludono i consiglieri e le consigliere dei tre gruppi di minoranza -. Noi, pur essendo consiglieri di minoranza, davanti all’ammissione dell’ormai certificata mancanza di numeri della maggioranza, siamo disponibili, per il bene di Follonica al dialogo sui temi. Attendiamo di essere contattati”.