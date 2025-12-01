GIUNCARICO – Un riconoscimento importante per Il Giunco e per il lavoro che in 14 anni il quotidiano della Maremma ha svolto partendo proprio dal suo primo territorio di riferimento. È questo il senso dell’iniziativa che il Comune di Gavorrano, in occasione della manifestazione “Olea”, ha voluto organizzare a Giuncarico, il paese dove nel 2011 nacque il quotidiano online nella prima storica redazione di via Bolzano 2.

Una storia, quella de Il Giunco, nata nel 1999 quando l’esperienza giornalistica era legata alla pubblicazione di un mensile cartaceo iperlocale. Oggi il quotidiano della Maremma è uno delle maggiori realtà nel panorama dell’informazione online della Toscana.

La consegna della targa, firmata dal Comune di Gavorrano, è stata consegnata al direttore Daniele Reali da Stefania Ulivieri insieme al presidente della Regione Eugenio Giani e all’assessore regionale Leonardo Marras e William Capra, in rappresentanza Questa la motivazione del premio: «a IlGiunco.net per aver valorizzato, attraverso il proprio lavoro, un territorio intero».

Le parole del direttore

«Tornare a Giuncarico – ha detto Daniele Reali – e ricevere questo riconoscimento ha per me un significato profondo. È qui che è nata la prima esperienza del Giunco, in quella piccola redazione di via Bolzano dove tutto era ancora un gioco tra amici. Rivedo quello stesso spirito nei tanti ragazzi che oggi si impegnano per rendere la comunità più viva e accogliente. Le piccole realtà come questa sono parte integrante della Toscana: se mantengono una buona qualità della vita possono restituire molto, anche in termini di futuro ed economia, al resto del territorio».