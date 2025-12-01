GROSSETO – La Maremma arretra leggermente nella classifica sulla qualità della vita del Sole 24 Ore. Nel 2025 la provincia scende dal 56° al 59° posto, perdendo tre posizioni ma mantenendosi comunque nella parte medio-alta della graduatoria nazionale. Un calo contenuto, interpretato dagli osservatori come un fisiologico assestamento dopo il forte recupero registrato lo scorso anno.

Dalla risalita del 2024 all’assestamento del 2025

Nel 2024 Grosseto aveva compiuto un balzo significativo: dalla 74ª posizione del 2023 era risalita al 56° posto, recuperando ben 18 posizioni e riportandosi stabilmente nel cuore della classifica italiana.

Nel 2025 il lieve arretramento a metà graduatoria non modifica però il quadro generale: il territorio conserva un livello di qualità della vita discreto, mostrando più una stabilizzazione dopo la corsa dell’anno precedente che non un nuovo campanello d’allarme.

Gli indicatori: piccoli aggiustamenti, nessuna inversione

L’indagine del Sole 24 Ore conferma anche quest’anno la struttura basata su 90 indicatori, suddivisi in sei macro-aree:

– ricchezza e consumi

– affari e lavoro

– ambiente e servizi

– demografia, società e salute

– giustizia e sicurezza

– cultura e tempo libero

Nel 2024 Grosseto si era distinta in particolare per “ricchezza e consumi” e per “cultura e tempo libero”, rispettivamente 45° e 30° posto, mentre aveva mostrato maggiori fragilità sul fronte “affari e lavoro”.

Il profilo 2025 aggiorna questi equilibri con piccoli ritocchi: variazioni contenute negli indicatori economici e in alcuni servizi determinano il lieve arretramento complessivo, pur senza incidere sulla tenuta generale del territorio. Sempre più rilevanti anche gli indici tematici dedicati alle generazioni – giovani, bambini, anziani – che completano la fotografia della qualità della vita maremmana.

Uno scenario nazionale ancora molto polarizzato

Il confronto con le altre province conferma un’Italia divisa. Dopo la leadership di Bergamo nel 2024, nel 2025 il podio è guidato da Trento, seguita da Bolzano e Udine. È ancora il Nord-Est, con il suo consolidato modello di servizi, redditi e tenuta demografica, a dominare la parte alta della classifica.

Per Grosseto significa restare nella fascia centrale della graduatoria, lontana sia dai vertici sia dalle ultime posizioni, e consolidare la fuoriuscita dal fondo classifica raggiunto nel 2023. Un posizionamento che conferma una qualità della vita discreta, con margini di miglioramento soprattutto sul fronte economico e del lavoro, ma lontano dalle criticità più marcate del panorama nazionale.